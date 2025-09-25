Trinax söker två Mötesbokare/SDR
Trinax AB / Säljarjobb / Trollhättan Visa alla säljarjobb i Trollhättan
2025-09-25
Vi på Trinax letar efter Mötesbokare / Sales Development Representative (SDR) som vill vara med och driva vår fortsatta tillväxt genom att skapa nya affärsmöjligheter och bygga relationer med framtida kunder.
I över 15 år har vi på Trinax hjälpt Sveriges hantverkare att spara tid och pengar med vårt verktyg Trinax Tid & Projekt. Det är en komplett lösning för tidrapportering, projekthantering och administration, byggt för att fungera lika bra på kontor som ute i fält. Genom att digitalisera hantverksbranschens vardag skapar vi struktur, kontroll och lönsamhet för våra kunder.
Om rollen
Som mötesbokare hos Trinax blir du den som tar första kontakten med nya kunder. Din uppgift är att skapa intresse, boka in möten och lägga grunden för en bra relation mellan kunden och våra säljare. Rollen är central i vår försäljning och en viktig del av vår fortsatta tillväxt.
Arbetet handlar mycket om att ringa samtal, följa upp leads och bygga förtroende. Du kommer att prata med hantverksföretag runt om i Sverige, förstå deras behov och berätta hur våra lösningar kan göra deras vardag enklare. När du har väckt intresset bokar du in möten åt våra säljare som tar dialogen vidare.
Du jobbar tätt ihop med både sälj- och marknadsteamet, och får en bra introduktion i både våra produkter och vårt sätt att arbeta. Vi ser till att du får de verktyg du behöver för att lyckas, och du kommer alltid ha kollegor nära till hands att bolla idéer och erfarenheter med.
Det här är en roll som passar dig som gillar att prata med människor, som får energi av att nå resultat och som tycker att det är kul att vara en del av ett lag där alla hjälps åt för att lyckas.
Eftersom tjänsten har sin huvudsakliga placering i Trollhättan bor du inom lämpligt avstånd.
Vem är du?
Vi tror att du trivs med att:
Ta initiativ och jobba mot mål
Kommunicera med människor på ett engagerande sätt
Bygga förtroende snabbt och få kunden att vilja lyssna
Arbeta strukturerat och med egen drivkraft
Vi ser gärna att du har:
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Självgående, positiv inställning och hög energi
Erfarenhet av mötesbokning eller försäljning är meriterande men inget krav
Det viktigaste är att du är hungrig, nyfiken och vill lyckas.
Varför Trinax?
Vi är ett innovativt och snabbväxande mjukvaruföretag med bas i Trollhättan. Med våra egenutvecklade produkter, kompletterande tjänster och ett starkt kundfokus har vi blivit Gasellföretag fyra år i rad. Vi en stark position på marknaden för digitalisering av byggbranschen och är nu inne i en tillväxtfas där vi utökar teamet ytterligare för att nå fler kunder och ge dem möjlighet att upptäcka hur våra lösningar kan förenkla deras vardag.
Vi erbjuder
En spännande möjlighet att få vara med och utveckla försäljningen inom ett växande mjukvaruföretag.
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar och högt i tak.
Möjlighet till personlig och professionell utveckling.
En stark företagskultur och trevliga kollegor som gärna hittar på saker tillsammans.
Till alla våra anställda erbjuder vi även
Utbildning och kompetensutveckling
Sjukvårdsförsäkring
Tjänstepension
Träning på arbetstid
Teambuilding
Gemensamma aktiviteter
Möjlighet att växa inom bolaget
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
Detta är ett heltidsjobb.
Trinax AB
461 37 TROLLHÄTTAN
