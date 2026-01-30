Treasury-Analyst
Vill du vara med på en spännande resa där du får en nyckelroll i implementeringen av ett nytt treasurysystem? Du kommer få bidra med både bredd och specialistkunskap inom treasuryområdet.
Nu söker vi på SJR dig som är Treasury-Analyst till ett konsultuppdrag hos vår kund som ligger i framkant inom sin bransch. Uppdraget är start 1 mars och pågår 12 månader framåt. Kunden sitter centralt i Stockholm och erbjuder hybridarbete.
Ansvarsområden
Under våren kommer kunden att implementera ett nytt treasurysystem -
Treasury System - och du kommer att spela en central roll i det arbetet. Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av treasury och snabbt kan sätta dig in i både system och processer.
I rollen som Treasury-analyst kommer du att:
• Hantera dagliga valutaaffärer på exponeringssidan
• Boka och följa upp affärer inom valuta- och/eller ränteexponering
• Utföra valutahandel
• Följa upp exponeringar och bidra till optimering av treasury processer
• Stötta i implementeringen och utvecklingen av det nya treasurysystemet
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har arbetat med treasuryarbete i minst 3 år och har gedigna kunskap inom treasuryprocesser. Du har mycket goda kunskaper i Power BI och du ska ha erfarenhet från kundens kommande system, Treasury System. Har du tidigare arbetat med garantier är det en merit.Dina personliga egenskaper
För att trivas hos kunden är du förändringsbenägen, analytisk och trygg i dina kunskaper. Du behöver vara bred i din kompetens och samtidigt specialist på treasuryfrågor och drivas av att utveckla effektiva treasury processer. Du har lätt för att samarbeta, är prestigelös samtidigt som du är ansvarstagande och har en positiv inställning.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Emma Levin. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-02-15.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
