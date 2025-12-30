Trappstegsmontör/snickare / målare
Öhman Kompetens AB / Snickarjobb / Mölndal Visa alla snickarjobb i Mölndal
2025-12-30
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Öhman Kompetens AB i Mölndal
, Göteborg
, Falkenberg
, Falköping
, Gotland
eller i hela Sverige
Svenska Trappsteg söker en självgående medarbetare till Göteborgsområdet / Västra Götaland.
Svenska Trappsteg är störst på trapprenovering av solid ek och 3-stavs material. Vi har funnits i ca arton år. Vi är verksamma i Stockholm, Göteborg, Uppsala och i Skåne.
Våra arbetsuppgifter består oftast i att,
• renovera trappor dvs klä in trappstegen med eksteg.
• måla trappor
• byta handledare
• göra knarreducering
• göra stängning av trappor
• göra hembesök hos kunderna där vi visar materiellt och förklarar arbetsgången.
Andra arbetsuppgifter förekommer också.
Kompetens: Du bör vara van att hantera de vanligaste förekommande verktygen som tex sänksåg, mulitcutter samt andra verktyg samt ha erfarenhet av målning.
Du kommer att få följa med en kollega under en utbildningstid tills du kan arbeta självständigt. Du ska tycka om att arbeta arbeta själv.
Deg är viktigt att du kan kommunicera på svenska och ha ett trevligt bemötande mot kunder.
Du kommer att få provarbeta ett par dagar först för att känna efter om vi passar för varandra innan provanställningen på sex månader börjar. Tillsvidare anställning därefter.
KÖRKORT ÄR ETT KRAV. Du ska ha tillgång till parkeringsplats vid ditt hem.
vårt lager är i Kortedal/Mölndal.
se vår hemsida svensktrappsteg.se
Referenser är önskvärda/krav.
Du bör ha ordnade förhållande.
Välkommen med din ansökan.
Märk ansökan med: Stockholm
Mvh Roland Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Mail
E-post: info@svenskatrappsteg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öhman Kompetens AB
(org.nr 556590-3753)
Bangårdavägen (visa karta
)
428 35 KÅLLERED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Trappsteg Jobbnummer
9666598