Transportskyddssoldat/-officer
Försvarsmakten / Militärjobb / Boden Visa alla militärjobb i Boden
2025-11-05
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Vill du bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Värdesätter du ömsesidigt förtroende och önskar eget ansvar? Våra medarbetare är viktiga för oss och du ges god möjlighet att förena det professionella och det privata.
Sök ett självständigt jobb i nära samarbete med militära och civila kollegor, Fortifikationsverket och FMV samt med samverkan mot civila aktörer (polis, väktarbolag och företag inom försvarssektorn).
Om verksamheten
Transportskyddsavdelningen ingår i Garnisonsstödsenheten som stödjer Bodens Garnison inom olika områden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en grupp som utför transportskydd och bevakning på olika platser i Sverige. Gruppens uppgift är att skydda personal och materiel. Tjänsten innebär att du ska kunna samverka med olika delar inom FM, militärer, polisen, FMV och andra företag inom försvarssektorn samt externa bevakningsföretag.
Arbetet kräver att du har ett gott omdöme och förmåga att fatta kloka beslut även i situationer där de inte finns ett reglemente eller regler att följa. I rollen ingår de att delta i utbildning av den personal som ska skyddas. Du måste ha hög integritet och förmåga att hantera skyddsvärda uppgifter. Jobbet innebär att du ibland inte kan nås via telefon/sociala medier.
KRAV
Kvalifikationer
För att kunna söka krävs det att du är behörig att arbeta som soldat.
• Godkänd GMU eller Värnplikt
• Körkort B
• Militär skyddsvakt
• Godkänd brukare AK4/AK5
• Militärt förarbevis
Vi söker dig som är lojal, pålitlig och har ett gott omdöme. Du har lätt för att skapa förtroende och samarbeta med andra samtidigt som du trivs med eget ansvar och att arbeta självständigt. Du har en god kommunikativ- och social förmåga och kan anpassa dig till olika situationer på ett professionellt sätt. Du har en naturlig känsla för säkerhet och ansvar, ser helheten och kan fatta kloka beslut utifrån ett säkerhetsperspektiv. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Skyddsvaktsinstruktör
• Förarbevis minibuss
• Godkänd brukare Pistol 88.
• ADR
• Körkort CE
• Skyttestrid
• Utbildad på RAKEL
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund ÖRA, som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Publiceringsdatum2025-11-05Övrig information
Tjänsten är en GSS/K anställning som är tidsbegränsad upp till 8 år med möjlighet till förlängning upp till 4 år. Anställningen inleds med 6 månaders provanställning.
Arbete på kvällar och helger kan förekomma.
Arbetsort: Boden.
Tillträdesdatum fr o m 2026-01-01 eller enligt överenskommelse.
För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen kontakta (nås via växeln 010-825 10 00):
Fredrik Pohjanen eller Peter Harila
Fackliga representanter nås via växeln: 010-825 10 00
OF-Bothnia, Håkan Jansson
Försvarsförbundet, Annelie Forshage
Seko Försvar, Susanne Thunberg
Saco, Björn Astermo
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-28. Din ansökan skall innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Varmt välkommen med din ansökan!
I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet i Boden, Kiruna, Tåme och Grubbnäsudden/Lomben. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden.
Regementets viktigaste uppgift är att bygga krigsförband och under de närmaste åren ska I 19 successivt utveckla den nya Norrbottensbrigaden. År 2028 ska regementet kunna utbilda, förrådsställa och mobilisera hela brigaden inklusive de tillhörande funktionsförbanden; ledning, fältarbeten, luftvärn och logistik. Brigaden ska kunna föra strid i alla miljöer men vara specialiserad för strid i den subarktiska miljön på Nordkalotten.
På regementet finns även Försvarsmaktens vinterenhet som har uppdraget att samordna och understödja utvecklingen av Försvarsmaktens vinterförmåga.
Värnpliktsutbildningen genomförs vid Norrbottens pansarbataljon som ansvarar för att utbilda och vidmakthålla förband till Norrbottensbrigaden. Regementet består i övrigt av regementsstaben, Försvarshälsan, Garnisonsstödsenheten, Logistikenheten och Lokalplaneringsenheten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9589143