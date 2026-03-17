Transportsamordnare
2026-03-17
Serviceresor
Trafik och samhälle är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. På vår förvaltning arbetar cirka 110 medarbetare. Vår verksamhetsidé är att utveckla och bedriva hållbara transporter för ett växande Uppsala län. Vi utvecklar bland annat infrastrukturen och kollektivtrafiken inom länet. Under varumärket UL bedrivs kollektivtrafik i samarbete med upphandlade trafikföretag. Våra medarbetare har en stor bredd av kompetenser och arbetar bland annat med verksamhetsutveckling, upphandling, samhällsplanering, trafikplanering, systemförvaltning, ekonomi, kommunikation, försäljning och kundtjänst.
Vår verksamhet
Vill du vara med och göra skillnad i människors vardag?
Vi söker nu en serviceinriktad transportsamordnare med god samordningsförmåga vid vår enhet för beställning och trafikledning av sjukresor. Att jobba hos oss innebär att underlätta vardagen för våra resenärer varje dag, och att möta behoven i ett växande län. Avdelningen för Serviceresor ansvarar för länets sjukresor och samordnar den särskilda kollektivtrafiken i länet. Vi erbjuder dig en möjlighet att jobba på en arbetsplats med god arbetsmiljö, där du har möjlighet att göra skillnad.
Ditt uppdrag
Som transportsamordnare ansvarar du för att ta emot beställningar av sjukresor, huvudsakligen per telefon, samt trafikledning av sjukresor. I rollen måste du vara stresstålig, ha god simultanförmåga och kunna fatta snabba beslut.
I rollen som beställningsmottagare ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
• Ta emot beställning via telefon
• Planera in sjukresor i planeringssystemet
• Bevakning, trafikledning och uppföljning av trafiken
• Kontakt med taxibolag som utför trafiken
• Kontakt med sjukvården, larmcentralen, anhöriga och patienter
I arbetet har du ett nära samarbete med dina kollegor och våra samarbetspartners. På förvaltningen värdesätter vi teamet och ett gott samarbete där alla medarbetare jobbar för gemensam framgång.
Då verksamheten måste vara igång dygnet runt ingår skiftarbete och arbete på oregelbundna tider så arbetstiderna inkluderar både dagtid, kvällar, och nätter under vardagar och helger.
• Gymnasieexamen
• Erfarenhet av att serva kunder via telefon
• God datorvana och lätt för att söka information och sätta dig in i nya system
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande
• Erfarenhet av telefonistarbete i växel och andra samordningsarbeten
• Erfarenhet av systemet Alfa
• Trafikledning eller transportsamordning
• Vi ser gärna att du har god lokalkännedom i Uppsala
Din kompetens
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Du har ett grymt bemötande, är lugn och kontrollerad under stress eller i pressade situationer och är noggrann. Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Vi erbjuder
Tjänsten är ett vikariat fr.o.m 2026-03-23 t.om 2026-11-01. I rollen ingår skiftarbete, inklusive nattarbete, alla dagar i veckan.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef, Ellen Åberg, 018-611 19 47, ellen.aberg@regionuppsala.se
Fackliga representanter:
För Vision Emma Hagberg, emma.h.hagberg@regionuppsala.se
, 018-6174815
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KTF07/2026".
