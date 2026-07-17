Transportplanerare export
Emploid AB / Logistikjobb / Landskrona Visa alla logistikjobb i Landskrona
2026-07-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emploid AB i Landskrona
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Om företaget
Kurt Nagel Sverige AB är en del av Nagel Group, en av Europas ledande logistikaktörer inom temperaturkontrollerade transporter och livsmedelslogistik. Den svenska verksamheten finns i Landskrona, där omkring 45 medarbetare arbetar inom transport, lager och administrativa stödfunktioner.
Transportavdelningen består idag av ett erfaret team som ansvarar för internationella och nationella vägtransporter i nära samarbete med företagets nätverk av kontrakterade åkerier. Verksamheten präglas av ett högt tempo, nära samarbete mellan avdelningarna och en ambition att ständigt utveckla arbetssätt, processer och service. Som en del av den nordiska organisationen har du även ett nära samarbete med kollegor i övriga Norden när verksamheten kräver det.
Om rollen
Vi söker nu en erfaren Transportplanerare till Kurt Nagel i Landskrona. Här får du en nyckelroll i den dagliga planeringen av internationella transporter där du ansvarar för att säkerställa effektiva och lönsamma transportlösningar för företagets kunder.
Rollen innebär ett stort operativt ansvar där du planerar transporter, säkerställer rätt transportkapacitet och arbetar aktivt med att optimera flöden utifrån kundernas behov, tillgängliga resurser och verksamhetens mål. Du har daglig kontakt med kunder, åkerier, chaufförer och interna funktioner och fungerar som en viktig länk mellan samtliga parter.
Du kommer främst att arbeta med exportflöden, men beroende på din erfarenhet kan även import bli aktuellt. Rollen erbjuder stor variation där problemlösning, kommunikation och ett affärsmässigt arbetssätt är en naturlig del av vardagen.
Mer konkret innebär tjänsten att:
• Planera och koordinera internationella vägtransporter
• Säkerställa rätt transportkapacitet genom nära samarbete med externa åkerier
• Optimera rutter, kapacitetsutnyttjande och transportflöden
• Ha löpande kontakt med kunder, åkerier, chaufförer och interna avdelningar
• Hantera förändringar, avvikelser och transportrelaterade frågor i det dagliga arbetet
Om dig
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av internationell transportplanering eller spedition och som känner dig trygg i en roll där du självständigt driver den dagliga trafikplaneringen. Du har en god förståelse för hur internationella vägtransporter fungerar och är van vid att arbeta nära externa åkerier för att säkerställa effektiva transportlösningar.
För att lyckas i rollen tror vi att du är strukturerad och lösningsorienterad samtidigt som du trivs i ett högt tempo där många ärenden hanteras parallellt. Du har lätt för att prioritera när förutsättningarna förändras och motiveras av att hitta den bästa lösningen för både kund och verksamhet.
Vi ser också att du är en kommunikativ lagspelare som trivs med många kontaktytor och uppskattar ett nära samarbete med både kollegor, kunder och transportörer. Har du dessutom ett etablerat kontaktnät inom internationella vägtransporter ser vi det som en fördel.
Följande är krav för tjänsten:
• Minst fem års erfarenhet av transportplanering, trafikledning eller internationell spedition
• Erfarenhet av att köpa och sälja transportkapacitet
• God systemvana och erfarenhet av TMS eller liknande affärssystem
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Landskrona
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Arbetstid: mån-fre kl.08:00-16:30. Schemaläggning på söndagar kan även förekommer cirka var fjärde till var femte vecka med tillhörande kompensation.
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Helena Lork på helena.lork@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emploid AB
(org.nr 559288-2749)
Örjaleden 40 (visa karta
)
261 51 LANDSKRONA Kontakt
Rekryterare
Helena Lork helena.lork@emploid.se 0721 90 27 91 Jobbnummer
10005605