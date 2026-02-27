Transportör, Patienttransport, Servicecenter, Umeå
2026-02-27
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Digitalisering och Service är ett nytt verksamhetsområde som skapats för att ännu bättre och mer effektivt stödja Hälso- och sjukvården. Vi vill möjliggöra mer tid till vård genom smarta servicelösningar och digitalisering. Digitala lösningar och innovationer är en viktig del för att klara morgondagens utmaningar för sjukvården och där ligger Region Västerbotten i framkant. Vi arbetar i nära samarbete med Hälso-och sjukvården och har en stark relation. Vi vill vara en modern och flexibel arbetsplats med många olika förmågor som kan tillgodose framtidens behov. I dagsläget ingår fem verksamheter i verksamhetsområdet, vi finns i hela länet med verksamhet på alla tre sjukhusen i Västerbotten. Vi har ett spännande och utmanade arbete framför oss, tillsammans är vi starka!
Servicecenter är en enhet som ingår i Region Västerbotten Digitalisering och Service organisation som erbjuder och levererar värdeskapande servicetjänster till regionens medarbetare, patienter och medborgare. Genom hög tillgänglighet, effektiva processer och bemötande i världsklass skapar vi förutsättningar för en god upplevelse av oss som både vårdgivare och arbetsgivare.
Patientservice är en av fyra avdelningar inom Servicecenter som erbjuder och levererar värdeskapande servicetjänster till regionens medarbetare, patienter och medborgare. Genom hög tillgänglighet, effektiva processer och bemötande i världsklass skapar vi förutsättningar för en god upplevelse av oss som både vårdgivare och arbetsgivare. Patientservice omfattar centralreceptionen, information- och konferensservice, entrévärdar (entréservice) och patienttransport. Du kommer ingå i ett engagerat team där du får möjlighet att bidra i utvecklingen av våra egna arbetssätt och processer. Du kommer också ha stora möjligheter till kompetensutveckling och lärande i vardagen då du som medarbetare hos oss kan komma att få hjälpa till där det behövs vilket innebär att du även kan få arbetsuppgifter inom andra områden inom avdelningen Patientservice.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Som transportör hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många.
Du kommer vara en av dom som transporterar våra patienter mellan vårdavdelningar och mottagningar. Patienterna kan vara gående, rullstolsburna eller sängliggande. Även transport av avlidna förekommer. Transporterna utförs gående eller medhjälp av truck eller golfbil. Under de arbetspass som är förlagda till dagtid kommer du även jobba med dirigering och samordning av transportörer i tjänst via telefon. Tjänsten innebär även arbete på kvällar och helger.
Arbetet innebär både bokade transporter och att finnas tillgänglig för besökare/patienter som har behov av vägvisning .Kvalifikationer
För att lyckas i rollen vill vi att du har erfarenhet från kund- och serviceorienterad verksamhet. Då arbetet innebär många olika kontakter med människor krävs att du är lyhörd och kan anpassa ditt beteende efter den person du i stunden har framför dig. Vi tror att du som söker är en serviceinriktad person, möjlighet att vara flexibel samt har god förmåga att samarbeta med andra. Utöver det är det även viktigt för rollen att kunna arbeta självständigt och ta eget ansvar och egna initiativ.
Vi ser gärna att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Vi ser det även som meriterande om du har truckkort (A3 och D1).
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307716". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Servicecenter VB Kontakt
Sektionschef
Michaela Einarsson michaela.einarsson@regionvasterbotten.se 070-328 22 69 Jobbnummer
