Transportledare - Vikariat (12 månader)
2026-02-26
Vill du ta operativt ansvar i en verksamhetskritisk roll?
GLC befinner sig i en expansiv fas och söker nu en erfaren och trygg Senior Transportledare på vikariat till vår verksamhet inom Thermo & Distribution i Gårdsten.
Detta är en roll för dig som är van att arbeta självständigt, fatta snabba beslut och driva transportflöden med hög kvalitet och effektivitet - även när tempot är högt och förutsättningarna snabbt förändras.
Om rollen
Som Senior Transportledare hos oss har du ett helhetsansvar för planering, optimering och uppföljning av våra transporter. Du är en central funktion i verksamheten och arbetar nära chaufförer, åkare, kunder samt interna funktioner.
Rollen ställer höga krav på struktur, prioriteringsförmåga och beslutsamhet. Du är trygg i din kompetens och tar ansvar för att leveranser sker effektivt, lönsamt och med hög kvalitet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Självständig planering och dirigering av transporter
Ruttoptimering och resursplanering med fokus på lönsamhet
Aktiv uppföljning av leveransprecision och kvalitet
Daglig operativ dialog med chaufförer, åkare och kunder
Hantering av avvikelser och snabba omprioriteringar
Administrativt ansvar samt faktureringsunderlag
Bidra till förbättringsarbete och utveckling av rutiner
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av transportledning
Är van att arbeta i högt tempo och ta självständiga beslut
Har god förståelse för logistikflöden och ekonomiska samband
Är strukturerad, lösningsorienterad och affärsmässig
Kommunicerar tydligt och professionellt
Är trygg i dialogen med både kunder och chaufförer
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (krav)
Erfarenhet från tempererade transporter eller livsmedelslogistik är meriterande.
Flera års erfarenhet av transportledning eller liknande operativ roll
God systemvana och erfarenhet av administrativa verktyg
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift (obligatoriskt)
B-körkort
Anställningsform
Vikariat 12 månader
Inleds med 6 månaders provanställning
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstider enligt verksamhetens behov (dag, kväll och natt kan förekomma)
Placering: Gårdstens Industriväg 6, AngeredSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka din ansökan till jobb@glc.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
