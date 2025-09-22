Transportbilssäljare - Riddermark Bil Strängnäs
2025-09-22
Transportbilssäljare till Nordens största Transportbilscenter i Strängnäs
Välkommen till Nordens största transportbilscenter i Strängnäs! Vi söker nu passionerade och engagerade Transportbilssäljare som brinner för att leverera enastående service till våra kunder. Som säljare på vår anläggning kommer du att arbeta med en rad olika transportbilar och ha möjlighet att guida kunder genom deras köpprocess på ett professionellt och engagerande sätt. Känner du att du har vad som krävs för att vara en del av vårt team?Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
* Ansvara för att välkomna och hjälpa kunder i vår butik
* Driva försäljningen framåt och arbeta mot uppsatta mål
* Ge professionell rådgivning och service till kunder
* Säkerställa att butikens presentation och varulager är i toppskick
Erfarenhet och kvalifikationer:
Vi är på jakt efter dig som är en utmärkt kommunikatör med stark försäljningserfarenhet. För att lyckas i rollen som transportbilssäljare hos oss är det viktigt att du har:
* Tidigare erfarenhet inom försäljning
* Förmåga att bygga långsiktiga relationer med kunder
* En positiv attityd och en stark serviceinriktning
* Förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i team
* Starka konsultativa färdigheterDina personliga egenskaper
* Utmärkt kommunikationsförmåga
* Entusiastisk och positiv inställning
* Serviceinriktad och flexibel
* Förmåga att prestera under tryck och hantera olika situationer
Om du är övertygad om att din erfarenhet och personliga egenskaper passar för denna roll och om du vill vara en del av ett dynamiskt team, ser vi fram emot att ta emot din ansökan. På vår arbetsplats erbjuds du en spännande och utmanande arbetsmiljö där du har möjligheten att utvecklas och växa i din roll.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då intervjuerna sker löpande. Vi ser fram emot att höra från just dig!
Vi är idag ca 600 anställda fördelade på 14 butiker, ett logistikcenter och ett huvudkontor. Trots vår storlek beskrivs vi ofta som ett mindre familjebolag, här får du vara med och påverka och hjälpa till att hela tiden driva vår tillväxt i rätt riktning med fler och nöjdare kunder. Riddermark bil är ett utav Sveriges mest expansiva företag, den självklara marknadsplatsen för begagnade bilar. Stolt leder vi utvecklingen inom försäljning och avyttring av begagnade bilar genom lagarbete, nytänkande och lyhördhet. Med flera stora anläggningar i Sverige hjälper vi privatpersoner och företag med sina bilaffärer. Vi bygger och utvecklar egna IT-system om vi helt enkelt anser att det saknas tillräckligt bra sådana, och varje dag strävar vi efter att göra allting lite bättre. Våra medarbetare rekryteras främst för sina värderingar.
• B (Personbil) Ersättning
Fast + rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riddermark Bil AB
(org.nr 556750-7693) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Riddermark Bil Produktion Kontakt
Anläggningschef trp
Emre Gül emre.gul@riddermarkbil.se Jobbnummer
9521197