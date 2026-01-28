Transition Lead inom infrastrukturleverans
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en Transition Lead som driver ett gemensamt utvecklingsarbete för ökad samverkan och leveransförmåga mellan tre infrastrukturtunga enheter: Hosting, Plattformsstabilitet och Moln. Områdena har separata uppdrag och linjeansvar, men med tydliga överlapp i kompetenser, beroenden och leveranser. Målet är att skapa ett gemensamt, strukturerat och skalbart arbetssätt som möjliggör mer flexibelt och effektivt resursutnyttjande över enhetsgränser, samtidigt som linjeansvar och personalansvar fortsatt ligger kvar hos respektive chef.
Uppdraget omfattar att analysera nuläge (arbetssätt, leveranser, kapacitet och beroenden), facilitera samsyn och leda framtagande av modeller, metoder och strukturer som ger transparens i gemensam leveransförmåga. Arbetet ska även kunna fungera som grund för vidare skalning till andra delar av organisationen.
ArbetsuppgifterLeda och samordna ett gemensamt arbete med deltagare från samtliga tre enheter.
Strukturera arbetet, etablera arbetsordning och säkerställa tydlig framdrift.
Skapa och hålla ihop ett helhetsperspektiv för leveranser, kapacitet och beroenden mellan enheterna.
Facilitera workshops och dialoger som skapar gemensamma mål och samsyn mellan olika teknikområden.
Driva gemensam analys av leveranser, beroenden, kapacitet och arbetssätt.
Leda framtagande och förankring av gemensamma arbetssätt och strukturer för flexibelt resursutnyttjande.
Bidra till etablering av virtuella team över enhetsgränser.
Säkerställa transparens i leveransförmåga genom tydliga modeller, metoder och uppföljningsstruktur.
Sätta upp relevanta metriker, mätpunkter och uppföljning för att följa utvecklingen över tid.
Hantera intressenter och beslutsnivåer i miljöer med politisk dimension och olika mandat.
KravDokumenterad erfarenhet som Transition Lead i större eller komplexa IT-miljöer.
Minst 5 års erfarenhet av förändringsledning inom IT-organisationer.
Erfarenhet av processutveckling och implementering i tekniktunga verksamheter.
Erfarenhet av digitalisering och modernisering i komplexa infrastrukturella miljöer (exempelvis hybridmoln, datacenter samt container-/plattformslager).
Bevisad förmåga att leda verksamhetsövergripande samverkansuppdrag med flera linjeorganisationer involverade.
Vana att facilitera workshops, identifiera beroenden och skapa gemensamma mål mellan olika teknikområden.
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift, inklusive förmåga att visualisera komplex information.
Erfarenhet av att arbeta i intressentmiljöer med politisk dimension och flera beslutsnivåer.
Erfarenhet av politiskt styrda organisationer samt tidigare erfarenhet som chef.
Metodisk förmåga att strukturera uppdrag och säkerställa framdrift.
Erfarenhet av att bygga skalbara strukturer som kan implementeras i fler delar av organisationen.
Erfarenhet av att etablera uppföljning med metriker och mätpunkter.
MeriterandeErfarenhet av liknande arbete i infrastrukturintensiva organisationer inom hosting, plattformar och moln.
Vana att arbeta i myndighet, offentlig sektor eller annan politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av storskalig agil utveckling (t.ex. SAFe eller LeSS).
Erfarenhet av att etablera kompetensmatriser, kapacitetsmodeller och resursplanering över flera team.
Erfarenhet av att coacha ledningsgrupper eller teknikchefer.
Erfarenhet av att facilitera konflikthantering eller komplexa dialoger.
Förmåga att ta fram strategiska rekommendationer på ledningsnivå.
Kunskap om ITIL, SAFe eller annat relevant ramverk för processer, arbetssätt och metoder.
