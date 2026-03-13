Tränare/administration
Vill du vara med och inspirera nästa generation badmintonspelare?
Helsingborgs Badmintonklubb söker nu dig som är en engagerad och ansvarsfull person till rollen som ansvarig för vår badmintonskola för barn och ungdomar i åldern 5-18 år.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
I denna roll kombinerar du praktiskt tränararbete med administrativa uppgifter. Du leder och coachar våra unga spelare under träningspassen och ansvarar samtidigt för viktiga delar av verksamhetens planering. Dina fasta tider för träning är måndag-fredag 16-18, övrig tid bestäms i samråd med klubbchef och administration kan genomföras på distans. Uppdraget är på cirka 50 % men kan komma utökas upp till 100 % med ökat ansvar för att utveckla ungdomsverksamheten utifrån föreningens långsiktiga målsättning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera och genomföra träningar för barn och ungdomar.
Hantera anmälningar samt kommunikation med vårdnadshavare.
Närvaroregistrering.
Hantering av enklare bokföring och ekonomi.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en glädjespridare och förebild för barnen. Du är organiserad, självgående och har lätt för att kommunicera med både barn och vuxna både på svenska och engelska.Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
God organisatorisk förmåga.
Erfarenhet av att arbeta med barn eller ungdomar.
Utbildning inom ledarskap/tränarskap.
Erfarenhet från badminton är ett stort plus.
Vad erbjuder vi?
Möjlighet att utveckla och påverka vår barn- och ungdomsverksamhet.
Löpande fortbildning och stöd i uppdraget.
En positiv och engagerad arbetsmiljö i en växande förening.Övrig information
Vi kommer intervjua kandidater löpande. Planerad start augusti.
CV och personlig brev skickas till klubbchef Maria@hbk.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: Maria@hbk.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hälsingborgs Badmintonklubb Kontakt
Klubbchef
Maria Nilsson Maria@hbk.nu 0736481975 Jobbnummer
9795027