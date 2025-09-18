Trainee-sjuksköterska inom operation
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Jönköping Visa alla sjuksköterskejobb i Jönköping
2025-09-18
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Operations- och intensivvården, Jönköping
Är du sjuksköterska och vill ta nästa steg i karriären för att bli specialistsjuksköterska?
Vi planerar för en ny omgång av vårt traineeprogram för att stärka upp framtida behov av operationssjuksköterskor. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som Trainee- sjuksköterska inom operation
Under trainee perioden kommer du att gå bredvid olika handledare för att få kunskap om arbetets innehåll för en operationssjuksköterska med omvårdnad av patienter före, under och efter operation. Det är ett varierande arbete med höga krav på flexibilitet och ansvarstagande. Du kommer att arbeta i team där bland annat gott samarbete är viktigt för operationsresultatet.Publiceringsdatum2025-09-18Profil
Vår trainee tjänst riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och är intresserad av att vidareutbilda dig inom operationssjukvård. Du bör ha ett stort intresse för avancerad sjukvård och vara motiverad för att vidareutbilda dig. Som person har du lätt för att samarbeta och kan snabbt ställa om dig till olika situationer. Du ska ha förmåga att själv planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig att under handledning få en inblick i operationssjuksköterskans ansvar och arbetsuppgifter, med start enligt överenskommelse. Tanken är att trainee-tjänsten startar i början eller mitten av januari och pågår i fyra veckor framåt, och upplägget kan anpassas efter dina och verksamhetens behov. Efter genomfört traineeprogram kan du som är intresserad ansöka till specialistutbildning våren 2026 och då ansöker du även om en utbildningsanställning (Utbildningsanställning, Region Jönköpings län (rjl.se) (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Utbildning-och-praktik/utbildningsanstallning))
hos oss. Efter att du har blivit antagen till specialistutbildningen kan du erbjudas en tillsvidareanställning under förutsättning att utbildningen slutförs.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschefer Helen Johansson 010 242 28 18 eller vårdenhetschef Åsa Bengtsson 010-242 19 23.Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 2025-10-19. Urval och intervjuer kan ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/
Operations- och intensivvårdskliniken (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-lanssjukhuset-ryhov/operations-och-intensivvardskliniken/)
är en av sjukhusets större kliniker med ca 400 medarbetare. Vi har som ambition att vara en klinik i framkant och ett föredöme när det gäller kvalitet och arbetsmiljö. Vår gemensamma verksamhetsidé för kliniken är: Tillsammans skapar vi den bästa vården. Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K1066/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9514640