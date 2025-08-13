Trainee-sjuksköterska inom intensivvård
2025-08-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Intensivvårdsavdelningen Jönköping
Vill du fortsätta växa och utvecklas i din profession och som person?
Då ska du söka en traineeplats hos oss! Vi planerar för en ny omgång av vårt traineeprogram för att stärka upp framtida behov av intensivvårdssjuksköterskor.
Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som Trainee-sjuksköterska inom intensivvård
Arbetet som trainee sjuksköterska ger dig som sjuksköterska en unik möjlighet till introduktion av intensivvård under en längre tidsperiod. Under traineeperioden kommer du att gå bredvid olika handledare för att få en djupare kunskap om intensivvårdssjuksköterskans profession. Som traineesjuksköterska har du inget eget patientansvar men tillsammans med dina utsedda handledare och övrig vårdpersonal kommer du att vara delaktig i den patientnära vården. Du kommer att möta svårt sjuka patienter med varierande medicinska diagnoser, omvårdnadsbehov och arbeta i ett team med god stämning där vi har omtanke om varandra och patienterna.
Din blivande arbetsplats
Operations- och intensivvårdskliniken på Länssjukhuset Ryhov är en av sjukhusets största kliniker med cirka 400 medarbetare inom intensivvård, operationssjukvård, separat dagkirurgisk verksamhet, postoperativ vård, sterilteknisk verksamhet och vårdadministration. Vi är en arbetsplats med stora möjligheter till ett engagerande arbete, där du som medarbetare utvecklas och kan välja olika inriktningar inom samma klinik. Du kommer till en arbetsplats med öppet arbetsklimat och med ständigt fokus på patientsäkerhet och god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-08-13Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska som är nyfiken på och intresserad av intensivvård. Det är viktigt att du, precis som vi, är engagerad i ditt yrke och vill vara med att bidra och behålla vår goda vårdkvalitet. Vidare har du god samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer med kollegor, både externt och internt. Du ska ha ett stort intresse för avancerad sjukvård och gärna vara motiverad till att vidareutbilda dig. På Intensivvårdsavdelningen bedrivs ett varierande arbete med höga krav på flexibilitet, ansvarskänsla och initiativförmåga. Gott bemötande och förmåga att behålla lugnet är andra egenskaper vi värderar högt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig att under 6 veckors handledning få en inblick i Intensivvårdssjuksköterskans profession. Start under hösten enligt överenskommelse. Efter genomfört traineeprogram hoppas vi att vi väckt ditt intresse för att söka utbildningen till specialistsjuksköterska inom intensivvård. Då finns också möjlighet att söka utbildningstjänst våren 2026 Utbildningsanställning, Region Jönköpings län (rjl.se) (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Utbildning-och-praktik/utbildningsanstallning)
som är en tillsvidareanställning under förutsättning att utbildningen slutförs.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
För mer information och frågor kontakta någon av vårdenhetscheferna Anna Tunemar tel. 010-242 13 78, Ida Sandberg tel. 010-2416128 eller Viktoria Edvinsson tel.010-2422957 Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 2025-09-14. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
