Trainee inom elektromagnetiska fält
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg
2025-12-15
Vill du vara med och bidra till Sveriges energiframtid?
Vårt väletablerade traineeprogram ger dig en unik möjlighet att utvecklas både i din framtida yrkesroll och som person under ett helt år. Programmet ger dig en stor möjlighet att påverka och anpassa innehållet utifrån intresse och roll, och du får dessutom ett brett kontaktnät inom ditt specifika område.
Ta dig an energiutmaningen med oss och sök till vårt traineeprogram 2026. Hos oss får du en trygg och dynamisk arbetsplats där du verkligen gör skillnad för ett lysande Sverige.
Här berättar våra tidigare traineer om programmet och alla spännande studiebesök, utbildningar med mera som de har fått ta del av: Svenska kraftnäts traineeprogram | Svenska kraftnät

Om tjänsten
I rollen som trainee inom elektromagnetiska fält (EMF) kommer ditt fokus att vara elektriska- och magnetiska fält; frågeställningar som har en stor betydelse i Svenska kraftnäts anläggningar, både för stationer och ledningar. I syfte att säkerställa en trygg arbetsmiljö och en trygg miljö för allmänheten som vistas vid våra anläggningar, kommer din kompetens att komma oss väl tillhanda såväl gällande förvaltning och underhåll av befintliga anläggningar som vid investeringar i nya anläggningsprojekt. Din vardag kommer att innefatta varierande arbetsuppgifter som t.ex. att:
• Genomföra riskanalyser rörande EMF/EMC (Electromagnetic compability).
• Beräkningar inom EMF/EMC, och vid behov utföra mätningar i fält.
• Stödja dina kollegor som underhållsingenjörer, projektledare och arbetsmiljöingenjörer, samt våra samarbetspartners inom området för EMF.
• Tillhandahålla allmänheten med information om miljön kring våra anläggningar.
• Omvärldsbevaka och delta i nationella och internationella organ, grupper och arbeten rörande EMF.
Som Trainee tillhör du enheten Elektromiljöteknik vars huvudsakliga ansvar rör tekniska frågor inom jordning, elektriska fält, magnetiska fält samt induktion och arbetar både mot station och mot ledning. Dessa områden är viktiga för såväl personsäkerhet, anläggningarnas funktion och framkomlighet. Jordning, elektriska fält och magnetfält är också till stor del gemensamma frågor för både station och ledning samt har ett stort inslag av tvärfunktionalitet med andra områden på Svenska kraftnät.
Det råder stor brist på kunskap inom EMF, både på Svenska kraftnät och i hela elkraftsbranschen. Du kommer vara en viktig länk i kunskapskedjan och bidra till att kunskap bevaras i det generationsskifte som branschen står inför.
Om dig
Skallkrav
I din roll som trainee är du en viktig ambassadör och ansikte utåt för Svenska kraftnät. Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och ödmjuk inför det faktum att ingen kan allt från början. Som trainee hos oss får du ett unikt tillfälle att växa både professionellt och personligt.
Du har en god samarbetsförmåga och är analytiskt lagd och du trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du är målmedveten och strukturerad i ditt arbetssätt, samtidigt som du är relationsorienterad och bygger förtroende genom lyhördhet och respekt.
Vi värdesätter en ödmjuk inställning till lärande - hos oss är det helt okej att inte ha alla svaren direkt. Det viktigaste är att du har viljan att utvecklas, är öppen för feedback och använder den som ett verktyg för att driva din egen utveckling framåt. Även om mycket kommer att vara förberett och strukturerat för dig under ditt traineeår, är det avgörande att du tar ansvar för ditt eget arbete och din utveckling hos oss.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Svenska kraftnät är en statlig myndighet och det är viktigt att du lever upp till den statliga värdegrunden.
När programmet startat ska du ha en civilingenjörsexamen inom t.ex. elektroteknik, teknisk fysik eller motsvarande som myndigheten bedömer likvärdig. Examen ska vara utfärdad år 2024, 2025 eller förväntad sommaren 2026. Då vi söker dig som är ny i din karriär vill vi att du har högst två års arbetslivserfarenhet, före eller efter studierna. Extrajobb under studietiden räknas inte.
Du har även erfarenhet av:
• Teoretisk kunskap inom teoretisk elektroteknik och elkretsanalys.
• Du talar samt förstår svenska och engelska i tal och skrift.
• B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
• Examensarbete inom EMF/EMC.
Bra att veta
• Bifoga utdrag på kurslista/betyg till din ansökan.
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid förutsatt att arbetsuppgifterna tillåter och i samråd med din chef.
• Resor med övernattning förekommer regelbundet under traineeåret.
• Sista ansökningsdag 19 januari 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Traineeprogrammet startar den 2 september 2026.
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Viktiga datum under rekryteringsprocessen:
• Screeningstester sker under vecka 5
• Informationsmöte för de som kallas på intervju 1 sker fredag 20 februari 2026
• Intervju 1 sker under vecka 9-10
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Alija Cosic 010-475 86 57. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Anna Charles 010-489 23 38. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
