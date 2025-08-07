Träindustriarbetare
LN Personal AB / Snickarjobb / Varberg Visa alla snickarjobb i Varberg
2025-08-07
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LN Personal AB i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
Gillar du att jobba med händerna och se resultat direkt? Trivs du i ett gott gäng där alla hjälps åt? Har du arbetat med trä, verktyg eller maskiner tidigare? Då är det dig vi söker!
Vi söker snickare/träindustriarbetare till vår samarbetspartner som är verksamma inom hustillverkning. I denna roll kommer du att arbeta med tillverkning av prefabricerade byggdelar såsom väggar, tak och bjälklag. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att montera regelväggar, ytterväggar, takstolar och mellanbjälklag. Du arbetar med spikpistoler, sågar, lyftutrustning och andra handverktyg. Arbetet sker i kontrollerad inomhusmiljö där du tillsammans med dina kollegor bygger energieffektiva trähus med hög precision.Publiceringsdatum2025-08-07ProfilKvalifikationer
• Har minst 2 års erfarenhet inom produktionsarbete
• Kan läsa ritningar
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (för att kunna ta till dig instruktioner och säkerhetsinformation)
• Har goda kunskaper i användning av handverktyg och maskiner som används i byggproduktion
• B-körkort
Vi söker dig som gillar att vara aktiv på jobbet, har lätt för att ta i och trivs med att jobba med verktyg och praktiska uppgifter.
Du behöver inte ha en utbildning som snickare, men vi ser gärna att du har testat på snickeri eller bygg tidigare - eller att du har erfarenhet inom produktionsarbete i någon form.
För att trivas hos oss är det viktigt att du är en lagspelare som också kan ta eget ansvar. Du har en positiv inställning, vill lära dig och har en bra arbetsmoral. Du gillar att jobba tillsammans med andra men har också inga problem med att ta tag i saker själv.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2374". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LN Personal AB
(org.nr 556646-3591), http://www.lnpersonal.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LN Personal Kontakt
Fannie Edvardsson fannie@lnpersonal.se Jobbnummer
9449056