Trafikplanerare Till Ntex!
Drivs du av att ha en bred och mångsidig tjänst? Har du tidigare erfarenhet som trafikplanerare inom vägtransporter och drivs av att ha kundfokus? Trivs du med att ha många kontaktytor och motiveras av att hitta lösningar på problem? Då kan tjänsten som trafikplanerare hos NTEX vara något för dig!
Om NTEX
NTEX startades för att erbjuda ett svenskägt alternativ på marknaden. Genom förvärv och organisk tillväxt är NTEX nu ett av Sveriges största privatägda speditionsföretag med över 3,8 miljarder kronor i omsättning. Bolaget äger runt 1750 trailers för godstransporter samt omlastnings- och logistikterminaler och egna dragbilar.
Om tjänsten som Trafikplanerare
I rollen som trafikplanerare specialiserar du dig på vägtransportplanering på den nordiska och europeiska marknaden, med särskilt fokus på importflöden från den tyska marknaden. I ditt arbete sätter du alltid speditionen och kunden i fokus. Rollen innefattar en kontinuerlig och nära kommunikation med både kunder, åkerier och kollegor längs med hela transportkedjan, där du aktivt bygger och underhåller långsiktiga relationer. Du följer transporterna löpande och arbetar proaktivt med att optimera rutter, hitta lösningar för avvikelser, samt säkerställer effektiva och säkra transporter. Ytterligare arbetar du strategiskt genom att överväga hur kundens behov kan transporteras på ett kostnadseffektivt sätt, med prioritet på kvalitet och service.
I rollen har du även ett tätt samarbete med andra avdelningar inom NTEX, såsom andra trafikplanerare på övriga kontor, sälj och andra strategiska funktioner. Du kommer att ingå i ett stöttande team med bred bakgrund, erfarenheter och kunskap. I tjänsten kommer du att utgå ifrån NTEX kontor i Helsingborg.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera, effektivisera och optimera internationella transporter, samt säkerhetsställa att kunders bokningar hämtas och levereras enligt överenskommelse.
Hantera och dirigera åkerier och chaufförer i alla områden där de är närvarande.
Kontinuerligt söka efter kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga transportlösningar.
Om dig
Vi söker dig som har flera års arbetslivserfarenhet som trafikplanerare vad gäller vägtransporter inom den nordiska och/eller europeiska marknaden. Du besitter en god systemvana och har goda språkfärdigheter i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. Är du även flytande i tyska är detta meriterande.
Som person ser vi att du sannolikt har en entreprenörsanda vilket innebär att du är initiativrik, trivs med att ta dig an varierande uppgifter och uppskattar frihet under ansvar. Du har förmågan att identifiera lösningar i stället för att se hinder. Vidare är du ödmjuk i ditt arbetssätt och agerar som en lagspelare där din kommunikativa förmåga underlättar i interaktioner med kunder samt kollegor.
Viktigt för tjänsten är:
Flera års arbetslivserfarenhet som trafikplanerare inom den nordiska och/eller europeiska marknaden.
Att du är lösningsorienterad, initiativtagande, kommunikativ och har en entreprenörsanda.
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska och god systemvana.
Meriterande för tjänsten är:
Flytande språkkunskaper i tyska.
NTEX erbjudande
Sedan starten 2003 har NTEX haft ett starkt fokus på tillväxt när det gäller kunden, personalutveckling, organisk tillväxt och starka finanser. De är fortfarande en ung organisation där du får en chans att påverka och bidra till NTEX utveckling och samtidigt ha kul på jobbet. Det är viktigt för NTEX att du som person får en stabil och bra start på bolaget. NTEX värdesätter ditt engagemang, och i gengäld erbjuder de frihet under ansvar.
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: 100%, heltid.
Placering: Helsingborg.
Lön: Enligt överenskommelse.
Finner du tjänsten som Trafikplanerare till NTEX intressant? Skicka in din ansökan idag då vi går genom ansökningar löpande. Vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Urval och återkoppling kommer ske efter årsskiftet.
