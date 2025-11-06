Trafiklärare Trafique Sweden
2025-11-06
Trafiklärare tunga behörigheter (C/CE/D) - Utbildad trafiklärare inom tunga fordon i Skövde
Vill du arbeta i en roll där du får bygga relationer, skapa affärer och bidra till kompetensförsörjningen i en samhällsviktig bransch? Då kan du vara vår nya Trafiklärare hos Trafique Sweden!
Trafique Sweden är ett systerbolag till VFG Utbildning AB som är ett växande utbildningsföretag med cirka 100 anställda, en omsättning på 120 miljoner kronor och verksamhet på fyra orter: Växjö, Jönköping, Karlshamn och Skövde. Vi utbildar framtidens yrkesförare, maskinförare och fordonstekniker - och stärker varje dag branscher som håller Sverige rullande.
Som Trafiklärare hos oss kommer du att arbeta med utbildningar inom tunga fordon och dess behörigheter.
Nu söker vi en driven Trafiklärare med placering i Skövde, som vill utveckla våra företagsutbildningar och bidra till Trafique Swedens fortsatta tillväxt.
Därför ska du jobba hos oss
Hos oss får du:
Korta beslutsvägar och en platt organisation - här kan du påverka på riktigt
En varierad roll där du får kombinera kundkontakt, affärsutveckling och försäljning
Möjlighet att bygga långsiktiga relationer med företag i transport- och fordonsbranschen
En arbetsplats där kompetensutveckling uppmuntras och prioriteras
Vara del av ett företag som satsar på hållbarhet - både miljömässigt och socialt
En varm och välkomnande kultur där våra värdeord stötta, motivera och engagera genomsyrar allt vi gör
Om rollen
Som Trafiklärare hos oss ansvarar du för att utveckla och bedriva utbildningar inom tunga fordon. Du arbetar nära våra elever/deltagare för att förstå deras behov och utveckla dem till attraktiva yrkesförare utifrån branschens behov.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Planera och genomföra teoretisk utbildning
Planera och genomföra praktisk utbildning
Säkerställa att elever/deltagare har rätt rätt förutsättningar att klara Trafikverkets prov
Stötta elever utifrån deras behov
Utveckla både sig själv och kollegor för att ligga i framkant
Vi söker dig som
Är utbildad Trafiklärare inom tunga fordon
Är kommunikativ, relationsskapande och resultatinriktad
Har intresse eller bakgrund inom transport, tunga fordon eller utbildning
Är självgående, strukturerad och trivs med att driva utbildning
Meriterande är andra behörigheter exempelvis truck, kran mm
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Vi söker en person som är förtroendeingivande, nyfiken och har lätt för att skapa långsiktiga relationer med elever/deltagare.
Placering och omfattning
Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Skövde. Tjänsten kan komma att tillsättas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Observera att utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras innan eventuell anställning.
VFG Utbildning och Trafique Sweden - Vi flyttar gränser
Tillsammans skapar vi en trygg, hållbar och modern utbildningsmiljö för nästa generations yrkesproffs. Så ansöker du
