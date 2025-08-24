Trafiklärare till Everystep Trafikskola

Everystep AB i Helsingborg / Lärarjobb / Helsingborg
2025-08-24


Är du en engagerad godkänd trafiklärare som brinner för att hjälpa andra att ta steget till körkortet? Vi på Everystep Trafikskola i Helsingborg söker nu en ytterligare trafiklärare till vårt härliga team!
Om tjänsten: Vi söker en behörig trafiklärare för personbil (B) som vill vara en del av en modern och trivsam trafikskola. Hos oss får du arbeta i en positiv miljö där vi värdesätter kvalitet, engagemang och god kundservice.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
/Everystep Trafikskola Helsingborg

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
E-post: every@everystep.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trafiklärare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Everystep AB (org.nr 559057-3456), http://www.everysteptrafikskola.com
Södergatan 76 (visa karta)
252 19  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Everystep AB i Helsingborg

Jobbnummer
9472784

