Trafiklärare på heltid till Sollentuna
Rattens Trafikskola AB / Lärarjobb / Sollentuna
2025-09-18
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Rattens Trafikskola i Sollentuna C växer och vi söker en utbildad och godkänd trafiklärare för behörighet B och som uppskattar att kunna bestämma över sina egna arbetstider.
Obs: Krav på att du är godkänd som trafiklärare från Transportstyrelsen.
Vi har stor efterfrågan på lektionstider helger och kvällar. Du väljer själv hur många timmar du vill/kan arbeta genom att enkelt lägga in dina lediga tider i det digitala bokningssystemet. Arbetstiderna anpassas efter dig och vi erbjuder stort stöd och kamratskap i det dagliga arbetet.
Viktigaste egenskaper för oss: att du behärskar svenska språket mycket väl, är punktlig och noggrann.
Bifoga CV och berätta kort om dig och dina tidigare erfarenheter.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: info@rattenstrafikskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trafiklärare B". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rattens Trafikskola AB
(org.nr 556767-5367)
Aniaraplatsen 2 (visa karta
)
191 47 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9516053