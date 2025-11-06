Trafiklärare B
2025-11-06
Vi söker en engagerad och pedagogisk trafiklärare!
Är du en trafiklärare som brinner för att utbilda framtidens förare? Vill du arbeta i en inspirerande miljö där kvalitet och service står i fokus? Då är detta jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-11-06Om företaget
Gerthsbo Trafikskola är en anrik och väletablerad verksamhet som utbildat många generationers förare i Karlskrona.
Vi är idag en mindre arbetsgrupp där alla får och tar ett stort ansvar.
Gerthsbo Trafikskola är en del av On Via.
On Via är en av Sveriges ledande aktör inom trafikutbildning med över 40 utbildningsorter i Sverige.
Vår vision är att vara det självklara valet för dem som söker en kvalitativ trafikutbildning och våra värderingar som handlar om ansvar, professionalism och engagemang, vägleder oss dagligen i arbetet.
Vi värdesätter professionalism, god stämning och att varje elev får en trygg och personlig utbildning.
Om rollen
Som trafiklärare hos oss kommer du att:
Planera och genomföra körlektioner för elever med olika förutsättningar och behov.
Stödja och motivera eleverna på deras resa mot körkortet.
Bidra till en positiv arbetsmiljö och samarbeta med kollegor för att utveckla vår verksamhet.
Eventuellt hålla i teorilektioner och riskutbildningar.
Vi söker dig som:
Har en giltig trafiklärarexamen och är godkänd trafiklärare av Transportstyrelsen.
Har en pedagogisk och flexibel inställning.
Är ansvarstagande och har ett genuint intresse av att hjälpa andra att utvecklas.
Har god kommunikationsförmåga och tycker om att möta olika typer av människor.
Behärskar svenska i tal och skrift (ytterligare språk är meriterande).
Vi erbjuder:
En trygg och trivsam arbetsmiljö med mycket erfarna och hjälpsamma kollegor.
Möjlighet att påverka ditt arbetsschema.
Vidareutbildningar och stora utvecklingsmöjligheter inom verksamheten eller inom koncernen.
En arbetsplats där vi värdesätter teamwork och att ha roligt tillsammans!Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev till markus.javerskog@onvia.se
. Intervjuer sker löpande, så tveka inte att höra av dig redan idag!
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Markus via mail till markus.javerskog@onvia.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
