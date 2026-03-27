Trafiklärare
Trafiklärare sökes
Vi söker en engagerad och kvalificerad trafiklärare som vill vara med och utbilda framtidens förare. Hos oss får du arbeta i en professionell miljö där kvalitet, trafiksäkerhet och god service till våra elever står i fokus.Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
Som trafiklärare kommer du att ansvara för att planera och genomföra körlektioner för elever som utbildar sig för B-körkort. Du arbetar pedagogiskt och strukturerat för att hjälpa eleverna att utveckla säkra och ansvarsfulla körvanor. I arbetet ingår även att följa upp elevernas utveckling samt förbereda dem inför kunskapsprov och körprov.Dina arbetsuppgifter
Planera och genomföra praktiska körlektioner
Bedöma och följa upp elevernas utveckling
Ge tydlig och pedagogisk feedback till elever
Bidra till en hög kvalitet i trafikskolans utbildningKvalifikationer
Godkänd utbildning som trafiklärare
Giltigt B-körkort
God pedagogisk förmåga och ett professionellt bemötande
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Ytterligare språkkunskaper är meriterande
Personliga egenskaper Vi söker dig som är ansvarstagande, tålmodig och har ett stort engagemang för utbildning och trafiksäkerhet. Du trivs med att arbeta med människor och har förmågan att skapa en trygg och positiv lärandemiljö.
Vi erbjuder
En stabil arbetsplats med god arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling inom yrket
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Ett engagerat och professionellt arbetslagSå ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: Flemingsberg@dinkorskola.se Arbetsgivare Din Körskola i Flemingsberg AB
(org.nr 559047-1719), http://www.dinkorskola.se
Ebba Bååts Torg 23 (visa karta
)
141 51 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Johan Cicek Johan@dinkorskola.se Jobbnummer
9825388