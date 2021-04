Trafiklärare - Malungs Trafikskola AB - Lärarjobb i Malung-Sälen

Malungs Trafikskola AB / Lärarjobb / Malung-Sälen2021-04-06Vi är en trafikskola i Malung med tre lärare och en som jobbar med administration. Vi utbildar på behörigheterna AM, B, utökad B och BE. Vi har behov av en trafiklärare som är godkänd av Transportstyrelsen att utbilda på B-behörighet. Bra om du även kan ha riskutbildningar för B-behörighet och om du kan utbilda på AM. Den vi söker ska framförallt ha den sociala förmågan att kunna möta andra människor på ett bra sätt, vara pedagogisk och noggrann. Vi tror att du kommer att trivas hos oss då vi är ett litet men glatt gäng!Vid frågor om tjänsten kontakta Per-Lennart, inget svar så SMS eller mail så ringer han upp.2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-05-06Malungs Trafikskola ABGrönlandsvägen 2378231 Malung5674607