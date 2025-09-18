Trafikadministratör med starkt kundfokus

Emploid AB / Kundservicejobb / Landskrona
2025-09-18


Publiceringsdatum
2025-09-18

Om företaget
När du kommer till DSV arbetar du för ett av de allra bäst presterande företagen inom transport- och logistikbranschen. Du kommer vara en del av ett internationellt företag med mer än 75 000 anställda i över 90 länder som arbetar passionerat för att leverera kundupplevelser och tjänster av hög kvalitet. DSV strävar efter att ligga i framkant i arbetet mot en mer hållbar framtid för transportbranschen och att göra affärer på naturens villkor.

Om rollen

I denna roll som Administratör på DSV kommer du att ingå i det trafikteam som hanterar utrikestransporterna till kontinenten. Rollens funktion är att supportera trafikledarna med administrativa och kundkommunicerande arbetsuppgifter. Tjänsten är placerad på DSV:s kontor i Landskrona och du kommer att rapportera till trafikchefen för detta trafikområde.

Följande specifika arbetsuppgifter ingår i rollen:

• Support gentemot trafikledningen med avisering till kunder och bokning av färjor, samt lossnings-/lastningstider i externa system

• Hantering av interna KPI rapporter

• Kundkontakt via mail och telefon

• Insamling av externa rapporter från åkerier

• Spårning och uppföljning av DSV:s trailers

Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Emploid med goda chanser att bli överrekryterad.

Om dig

För att lyckas i rollen behöver du vara en initiativtagande och nyfiken person som snabbt sätter dig in i nya arbetssätt. Du förstår vikten av punktliga leveranser, är duktig på att prioritera och ser snabbt vad som behöver göras - utan att vänta på instruktioner.

Du trivs i en miljö där du får vara både analytisk och social, och där det är högt i tak. Du är inte rädd för att ställa frågor, ta ansvar eller kavla upp ärmarna när det behövs.

Kompetenser
• Gymnasial utbildning

• God systemvana och generell IT-kompetens

• Du skall behärska svenska och engelska i tal och skrift

• Erfarenhet av arbete inom kundservice och med administration

Meriterande

• Erfarenhet från logistik och transport

Övrig information

Start: Omgående

Plats: Landskrona

Omfattning: Heltid

Lön: Enligt överenskommelse utifrån rådande kollektivavtal

Bakgrundskontroll kommer att genomföras på de kandidater som går vidare i processen.

Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att mejla ansvarig rekryterare Anders Romberg på anders.romberg@emploid.se. Ange vilken tjänst det gäller.

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Emploid AB (org.nr 559009-2481)

Jobbnummer
9516268

