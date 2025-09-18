Trafikadministratör med starkt kundfokus
2025-09-18
När du kommer till DSV arbetar du för ett av de allra bäst presterande företagen inom transport- och logistikbranschen. Du kommer vara en del av ett internationellt företag med mer än 75 000 anställda i över 90 länder som arbetar passionerat för att leverera kundupplevelser och tjänster av hög kvalitet. DSV strävar efter att ligga i framkant i arbetet mot en mer hållbar framtid för transportbranschen och att göra affärer på naturens villkor.
Om rollen
I denna roll som Administratör på DSV kommer du att ingå i det trafikteam som hanterar utrikestransporterna till kontinenten. Rollens funktion är att supportera trafikledarna med administrativa och kundkommunicerande arbetsuppgifter. Tjänsten är placerad på DSV:s kontor i Landskrona och du kommer att rapportera till trafikchefen för detta trafikområde.
Följande specifika arbetsuppgifter ingår i rollen:
• Support gentemot trafikledningen med avisering till kunder och bokning av färjor, samt lossnings-/lastningstider i externa system
• Hantering av interna KPI rapporter
• Kundkontakt via mail och telefon
• Insamling av externa rapporter från åkerier
• Spårning och uppföljning av DSV:s trailers
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Emploid med goda chanser att bli överrekryterad.
Om dig
För att lyckas i rollen behöver du vara en initiativtagande och nyfiken person som snabbt sätter dig in i nya arbetssätt. Du förstår vikten av punktliga leveranser, är duktig på att prioritera och ser snabbt vad som behöver göras - utan att vänta på instruktioner.
Du trivs i en miljö där du får vara både analytisk och social, och där det är högt i tak. Du är inte rädd för att ställa frågor, ta ansvar eller kavla upp ärmarna när det behövs.Kompetenser
• Gymnasial utbildning
• God systemvana och generell IT-kompetens
• Du skall behärska svenska och engelska i tal och skrift
• Erfarenhet av arbete inom kundservice och med administration
Meriterande
• Erfarenhet från logistik och transport
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Landskrona
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse utifrån rådande kollektivavtal
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att mejla ansvarig rekryterare Anders Romberg på anders.romberg@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
