Trading & Optimization Engineer
2026-04-28
Du behövs för att vi på Ntricity Technologies ska kunna fortsätta bygga och driva framtidens energihandel. Vi söker nu en Trading & Optimization Engineer som vill utveckla strategierna bakom vår handel och vara med och omsätta dem i praktiken.
Tillsammans utvecklar vi system som optimerar hur batterier, vind-, sol- och andra energitillgångar agerar på energimarknaden. Hos oss får du arbeta nära affären i en roll där dina modeller, strategier och beslut får direkt påverkan på resultatet, samtidigt som du bidrar till ett mer flexibelt och hållbart energisystem.
Om rollen
Det här är en hands-on roll i kärnan av vår trading och optimering, där modeller, data och marknadsförståelse möts. Du arbetar med att utveckla handelsstrategier, bygga prognoser och följa upp hur de fungerar i verkligheten.
Du blir en del av ett litet, tekniskt starkt team och arbetar nära produkt, trading och affär. Här får du stort ansvar och goda möjligheter att påverka både arbetssätt och utveckling framåt.
I rollen kommer du bland annat:
Utveckla och förbättra handelsstrategier för våra energitillgångar.
Bygga, utvärdera och vidareutveckla prognosmodeller för exempelvis priser, produktion och efterfrågan.
Delta i den dagliga handeln samt följa upp resultat, risker och avvikelser.
Analysera och benchmarka strategiers prestation över tid.
Identifiera nya affärsmöjligheter genom marknadsanalys och data.
Bidra till utvecklingen av optimeringsmodeller och beslutslogik.
Omsätta analyser och modeller till praktiska beslut i den dagliga verksamheten.
Du arbetar självständigt inom ditt ansvarsområde, samtidigt som du har en god kommunikativ förmåga och trivs i nära samarbete med andra. Hos oss är teamkänslan och det gemensamma målet en självklar del av framgången.
Vem är du?
Du har en civilingenjörsexamen inom matematik, teknisk fysik, datateknik eller liknande.
Du har en stark matematisk grund inom optimering, statistik och sannolikhetslära.
Du har goda kunskaper i Python och är van att arbeta med stora mängder data.
Du har erfarenhet av modellering, prognoser eller kvantitativ analys.
Du har kunskaper i machine learning / AI.
Du har erfarenhet av eller har ett stort intresse för trading och marknadsbeteende.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Vi tror att du är en analytisk och nyfiken person som trivs med att arbeta nära både data och beslut. Du vill inte bara utveckla modeller, utan också se hur de presterar i verkligheten och löpande förbättra dem.
Vilka är vi?
Energibranschen står inför en enorm förändring: från storskalig energiproduktion till lokal, förnybar produktion och lagring av energi. Vår mjukvara banar väg för energiomställningen och möjliggör mer flexibel och intermittent kraft i energisystemet.
Efter vår resa som snabbväxande startup har vi tagit nästa steg och blivit en del av en etablerad familjeägd koncern med starkt kapital och långsiktigt engagemang. Det ger oss det bästa av två världar: startup-energin och innovationskraften, kombinerat med tryggheten och resurserna hos en stabil ägare.
Vi erbjuder
Ett av branschens skarpaste team.
En arbetsplats i hjärtat av energiomställningen.
Moderna lokaler i Gasverket.
Flexibilitet och balans i vardagen.
Trygga villkor och bra förmåner.
Bra att veta
Placeringsort är Stockholm med möjlighet till distansarbete någon dag per vecka. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Vi tillämpar 6 månaders provanställning och är anslutna till kollektivavtal.
Sista ansökningsdag är 17/5. Urval och återkoppling sker därefter. Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
