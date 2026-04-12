Trädgårdsskötsel / Markarbete 2st

Trädgårdsskötsel / Markarbete
2026-04-12
Väx med oss på Arbetslagret, nu söker vi engagerade person hos oss för våra olika kunder inom trädgårdsskötsel och fastighetsservice. Gillar du att jobba fysiskt, ta ansvar och vara en del av ett team? Då kan det här vara något för dig!
Du kommer att jobba praktiskt och varierat - både ute och inne. Arbetsuppgifterna inkluderar trädgårdsarbete, enklare administration, logistik och kundkontakt. Tjänsten är på heltid med möjlighet till förlängning för rätt person.Publiceringsdatum2026-04-12Dina arbetsuppgifter
• Gräsklippning, ogräsrensning, lövupptagning
• Enklare administration
• Vanligt förekommande arbetsmoment för park/trädgårdsskötsel
Vi söker dig som:
• Gillar att jobba praktiskt - erfarenhet är ett plus, men inte ett krav
• Är pålitlig, punktlig och vill göra ett bra jobb
• Har god fysik - arbetet kan vara fysiskt krävande
• Talar och förstår svenska
• Har körkort
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt arbete i ett engagerat team
• Möjlighet till fortsatt arbeta på heltid
• Utgångspunkt: Skåne län
Varför ArbetsLagret?
Vi är ett innovativt företag som hjälper människor att hitta rätt väg inom arbete och karriär. Hos oss flödar kreativitet, nytänkande och passion för att skapa positiv förändring.
Våra grundvärderingar:
Vi tror på alla individers potential
Vi står för alla människors lika värde
Vi värdesätter arbete som en drivkraft för utveckling
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö, där vi stöttar och inspirerar varandra!
Välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: admin@inzh.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inzh AB
214 57 MALMÖ
