Trädgårdsskötare
2026-03-06
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
Trofix söker förstärkning!
Trofix AB är ett företag med sin bas i Trosa. Trofix levererar bland annat tjänsterna grönyteskötsel, trädfällning, stubbfräsning och snöröjning i Trosa med omnejd.
Vi söker nu dig som har erfarenhet av grönyteskötsel sedan tidigare. Det är en nödvändighet att du har B-körkort och meriterande om du har vana att hantera släp och maskiner. BE- eller C-körkort är meriterande, liksom erfarenhet av fruktträdsbeskärning och häckklippning. Du behöver kunna tala flytande svenska i ditt bemötande med kunder samt vara social och självgående. Vi prioriterar rätt personliga egenskaper över tidigare erfarenheter, så tveka inte att söka om du har motivation och rätt personliga egenskaper men saknar tidigare erfarenhet.
Vi söker personal till flera tjänster:
• Säsongsanställningar heltid med månadslön till och med oktober
• Timanställningar vid behov under sommar/höst. Vi räknar med att man kommer kunna jobba nära heltid under en stor del av säsongen även i dessa tjänster.
Lön efter överenskommelse. Tillträde april.
Intervjuer sker löpande, vänta inte med din ansökan!
Ansökan sker per e-post till: info@trofix.se
Bifoga cv och personligt brev samt vilka tjänster som är aktuella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: info@trofix.se Arbetsgivare Trofix AB
(org.nr 556975-6678)
619 21 TROSA Körkort
