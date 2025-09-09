Trädgårdsmästare sökes

Vi växer så det knakar och söker därför två trädgårdsmästare för säsongen 2026. Tjänsterna innebär försäljning, uppackning och skötsel av trädgårdsväxter med tillbehör i plantskolan. Uppgifterna består bl a av: försäljning till kund växtskötsel uppackning av leveranser hålla rent och snyggt uppmärkning och skyltning
80-100% beroende på önskemål. Helgarbete förekommer. Lön enligt kollektivavtal. Hör gärna av dig omgående, vi rekryterar löpande. Någon form av trädgårdsutbildning är ett krav. Vi söker både mer rutinerade som yngre personer. Stor växtkunskap är centralt. Välkommen med din ansökan till ansokan@kungalvsgardencenter.se senast 12/12-25. OBS! Rekrytering sker löpande så ansök gärna tidigare. Vid frågor om tjänsten, ring 0303-94131, Fredrik Nyberg