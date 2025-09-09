Trädgårdsmästare sökes

Kungälvs Gardencenter AB / Trädgårdsodlarjobb / Kungälv
2025-09-09


Vi växer så det knakar och söker därför två trädgårdsmästare för säsongen 2026.
Tjänsterna innebär försäljning, uppackning och skötsel av trädgårdsväxter med tillbehör i plantskolan. Uppgifterna består bl a av:
försäljning till kund
växtskötsel
uppackning av leveranser
hålla rent och snyggt
uppmärkning och skyltning

80-100% beroende på önskemål. Helgarbete förekommer. Lön enligt kollektivavtal.
Hör gärna av dig omgående, vi rekryterar löpande.
Någon form av trädgårdsutbildning är ett krav. Vi söker både mer rutinerade som yngre personer. Stor växtkunskap är centralt.
Välkommen med din ansökan till ansokan@kungalvsgardencenter.se senast 12/12-25. OBS! Rekrytering sker löpande så ansök gärna tidigare.
Vid frågor om tjänsten, ring 0303-94131, Fredrik Nyberg

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: ansokan@kungalvsgardencenter.se

Arbetsgivare
Kungälvs Gardencenter AB (org.nr 556273-3443), http://www.kungalvsgardencenter.se
Masking 1 (visa karta)
442 40  KUNGÄLV

Arbetsplats
Kungälvs Garden Center

Jobbnummer
9498652

