Älskar du trädgårdsarbete och vill jobba nära kunder i privata miljöer? Vi söker en Trädgårdsmästare till ett bolag i tillväxt. Varmt välkommen med din ansökan!
Vår kund är ett snabbväxande trädgårdsbolag med bas på Värmdö, som arbetar nästan uteslutande med privatkunder i Värmdö- och Nackaområdet. Företaget har vuxit från ett litet team till nästan 20 medarbetare på mycket kort tid, och befinner sig nu i en spännande byggfas där strukturer, rutiner och arbetssätt utvecklas löpande. Här är beslutsvägarna korta, kulturen är prestigelös, energifylld och hands-on, och man jobbar nära både kollegor och kund.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om tjänsten
Det här är en bred, praktisk och varierad roll där du får arbeta ute i trädgårdar och följa dem över hela säsongen. Du blir en viktig del av teamet och får arbeta både självständigt och nära arbetsledaren.
Du kommer bland annat att: Arbeta med gräsklippning, slyröjning, ogräsrensning och löpande trädgårdsskötsel Klippa buskar och häckar samt beskära fruktträd Plantera, vår- och höststäda och utveckla trädgårdar över tid Vara delaktig i enklare trädfällningsarbete om intresse finns, särskilt under lågsäsong Ha dialog med privatkunder och säkerställa en fin upplevelse Stötta teamet och bidra till ett bra samarbete i vardagen
Du erbjuds
Här får du ett roligt, varierat och familjärt arbete där du gör skillnad varje dag. Kund är i början av en spännande tillväxtresa - de har gått från 7 till nästan 20 anställda på kort tid - och för rätt person finns det stora möjligheter att växa i ansvar och vara med och bygga framtidens arbetssätt tillsammans med ledningen.
Det är ett bolag med: Mycket energi och framåtanda Prestigelöst samarbete Fokus på kvalitet och långsiktiga kundrelationer Tjänstepension, ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och friskvårdsbidrag
Vi söker dig som
Är en person som känner stor stolthet i ditt yrke och tycker om att göra trädgårdar både vackra och funktionella. Du trivs i ett team med mycket energi, uppskattar kundkontakt och gillar att ha varierade arbetsuppgifter.
Vi tror att du har: * En naturlig känsla för service och kvalitet * Lätt för att samarbeta och bidra till god stämning * Utbildning som trädgårdsmästare eller motsvarande kompetens * Gärna minst 2 års erfarenhet inom trädgårdsarbete * Goda kunskaper i svenska * B-körkort samt fördel om du har egen bil för resan till Värmdö * Intresse för att lära dig mer om trädfällning och vinterarbete * God fysik
Meriterande: * Motorsågskort
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Värmdö med omnejd
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Ebba Strömberg: ebba.stromberg@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria People är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning.
