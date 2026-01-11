Trädgårdsmästare
2026-01-11
Vi är ett mindre familjeföretag som jobbar med allt inom snickeri, trädgårdsanläggning och skötsel. Vi utför uppdrag åt privatkunder, BRF och företag. Utgår från Lindome och utför arbeten hos våra kunder i Göteborg med omnejd.
Vi söker dig som är stresstålig, serviceminded, ha ett öga för detaljer och god samarbetsförmåga. Vara utbildad inom yrket och/eller ha några års erfarenhet inom yrket är ett krav för tjänsten.
Du behöver kunna arbeta i grupp lika bra som självständigt när det krävs. Arbete är fysiskt krävande och utomhus i alla väder. Det är en fördel ifall du har en god fysik då det förekommer tunga lyft.
Maskinvana och certifikat är meriterande.
Körkort B är ett krav för tjänsten. Vana att köra med släpvagn är meriterande.
Vi startar vår säsong i april och håller på till oktober, beroende på väder.
Tjänsten är på 24 timmar i veckan men finns stora chanser till 40 timmar under säsong.
Intervjuer och rekrytering sker löpande och vi välkomnar därför din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jenny@berglofs.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berglöfs ide & trädgård AB
