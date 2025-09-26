Trädgårdslärare
2025-09-26
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Lund
, Staffanstorp
, Burlöv
, Göteborg
Hvilan Utbildning ägs av de tre Hushållningssällskapen i Kalmar Kronoberg Blekinge, Sjuhärad samt Skåne. Vi bedriver gymnasieutbildning samt vuxenutbildning inom yrkeshögskolan, komvux och arbetsmarknadsutbildningar.
Vår arbetsmarknadsutbildning i Kristianstad växer och nu söker vi en trädgårdslärare med praktisk erfarenhet från branschen och med god pedagogisk förmåga för undervisning. Vi tror att du har avslutat högre studier inom grön utbildning så som hortonom, landskapsingenjör, trädgårdsingenjör eller liknande.
Yrkeslärarbehörighet är meriterande, men inget krav.
B-körkort
Minst 2 års yrkeserfarenhet från trädgårdsbranschen
Minst 1 års erfarenhet av att utbilda vuxna alternativt minst 2 års erfarenhet av att handleda vuxna inom trädgårdsarbete.
Du kommer ansvara för undervisningen i kurser inom trädgårdsområdet, både praktiska som mer teoretiska kurser. Exempel på kurser kan vara Växtkunskap, Skötsel, Trädgårdsmaskiner, Beskärning och trädvård och Trädgårdsanläggning. Undervisningsmaterial för kurserna finns framtaget men du ansvarar för genomförandet. Du har förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt utvärdera undervisningen.
I denna tjänst är din uppgift att leda de studerande till goda studieresultat. Du har en god förmåga att kommunicera individuellt och i grupp med de studerande kring deras mål och resultat. Självklart tycker du att det är roligt och stimulerande att med pedagogisk kreativitet få de studerande att utvecklas och trivas med din undervisning. Vi vill att du kan skapa trivsel, tydlighet och struktur i undervisningen. Vi kan erbjuda dig ett arbete med stor variation och möjligheter att utforma undervisningen efter egna pedagogiska idéer.
Låter det intressant? Vi hoppas det, skicka din ansökan till Utbildningsledare jacob.ohlin@hvilanutbildning.se
. Ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om anställningsvillkoren
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: 100%
Anställningsform: Tillsvidare med 6 mån provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
