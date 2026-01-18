Trädgårdsarbetare sökes
Trädgårdsarbetare / Trädgårdsanläggare sökes:
Mats Trädgårdsservice AB startade 1989 och är baserade i Alingsås. Vi har vår verksamhet i Alingsås och Göteborg med omnejd. Vi utför skötsel och underhåll samt anläggning av trädgårdsytor för såväl företag som privatpersoner, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och kommuner.
Vi erbjuder en säsongsanställning under vår, sommar och höst 2026 och välkomnar varmt din ansökan. Vi anställer personal löpande och lediga tjänster kan därför komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång.
Då arbetet innefattar mycket kundkontakt värdesätter vi ett trevligt, socialt och positivt sätt. Meriterande är erfarenhet av trädgårdsskötsel samt maskinvana.
Vänligen observera att körkort är ett krav för att söka denna tjänst.
Erfarenhet av att köra med släp är meriterande
För frågor ang tjänsten vänligen kontakta mats@matstradgardsservice.se
Ansökan görs via mail till: ansoka@matstradgardsservice.se
Vänligen inkludera personligt brev och CV.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-02-16
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: ansoka@matstradgardsservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mats Trädgårdsservice AB
(org.nr 556942-0168)
Tomasgårdsvägen 12 A (visa karta
)
441 39 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mats Davidssons Trädgårdsservice AB Jobbnummer
9690202