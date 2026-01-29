Trädgårdsarbetare i Örebro
2026-01-29
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Om jobbet
Gröngölingarna Trädgårdsservice är ett serviceföretag som är inriktade inom bl.a trädgårdstjänster. Vi är ett växande företag och letar alltid nya och intresserade personer som vill vara med i vårt team.
Vi söker drivna personer som vill ha ett fritt och flexibelt jobb.
Du kommer jobba med trädgårdsskötsel och arbetsuppgifterna kommer att bestå främst av gräsklippning, trimning, häckklippning, ogräsrensning och andra trädgårdstjänster.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter inom trädgårdsskötsel, som att klippa en häck med motordriven häcksax. Viktigast är att du är villig att lära, och är en serviceinriktad person som är noggrann i sitt arbete.
B-Körkort är ett krav.
Vi söker personer att anställa i Örebro, så skicka in din ansökan om du bor eller vill jobba i Karlstad.
Letar du ett arbete där du får jobba ute i solen?
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: rekrytering@grongolingarna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maius AB
(org.nr 559101-1456), https://www.grongolingarna.se
702 28 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9711966