Trädgårdsarbetare
2026-01-18
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
Anställningsannons: Trädgårdsarbetare till Kungsrikets fastighetsservice AB
Bli en del av vårt växande team i Kungsbacka och södra Göteborg!
Kungsrikets fastighetsservice AB är ett expanderande företag med bas i Kungsbacka, specialiserat på inre och yttre skötsel av bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter i Kungsbacka och södra Göteborg. Vårt mål är att skapa långsiktiga, trevliga och seriösa relationer med våra kunder.
Vi söker nu: Trädgårdsarbetare
Som trädgårdsarbetare hos oss får du ett omväxlande arbete där du ansvarar för den dagliga driften, skötseln och underhållet av våra kunders grönytor. Arbetsuppgifterna innefattar allt från gräsklippning, ogräsrensning och häckklippning till trädbeskärning, nyplanteringar och vinterväghållning. Under vinterhalvåret ingår även viss inomhusservice i våra kunders fastigheter.
Du kommer att ha kontakt med både kunder, leverantörer och entreprenörer inom vårt nätverk. Hos oss blir du en del av ett team på cirka 25 personer som arbetar inom fastighet, trädgård och lokalvård. Vi ser gärna att du bor i närheten av Kungsbacka för att underlätta arbetet.
Vem är du?
Du har erfarenhet av trädgårdsarbete och stort engagemang för trädgårdsskötsel.
Utbildning och tidigare erfarenhet är meriterande.
Certifikat för motorsåg, röjsåg, lift m.m. är ett plus.
B-körkort är ett krav.
Du är social, serviceinriktad och har lätt för att bygga relationer.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp.
Ett vårdat yttre och språk är viktigt då du dagligen möter människor.
Du är händig, strukturerad och lösningsorienterad med god förmåga att hantera stress.
Sista ansökningsdag är 31 januari, men urval och intervjuer sker löpande - så skicka in din ansökan så snart som möjligt! Tjänsten tillsätts under tidig vår.
Varmt välkommen med din ansökan via e-post till roger@kungsriket.com
