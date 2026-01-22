Trädgårdanläggare/Stensättare
Nilanders Mark & Maskin AB / Trädgårdsanläggarjobb / Karlskrona Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Karlskrona
2026-01-22
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nilanders Mark & Maskin AB i Karlskrona
Nilanders Mark och Maskin AB söker nya medarbetare!
Vi arbetar med allt inom trädgårdsmiljö. Stensättningar, poolanläggningar, anläggning av grönytor, byggnation av altaner, grundläggning etcetera.
Vi söker dig som är driftig, skötsam och trivs med att arbeta utomhus.
Du kommer huvudsakligen jobba med Stensättning och anläggning både inom privat och offentlig miljö. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom trädgårdsanläggning/stensättning.
Meriterande:
Körkortsbehörighet C, CE, C1, BE
Maskinvana Hjullastare, grävare
Utbildning Arbete på väg
Kontakta oss gärna! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: claes@nilanders.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nilanders Mark & Maskin AB
(org.nr 556268-7946)
Gullbernavägen 28 (visa karta
)
371 47 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gullbernavägen 28 Kontakt
Claes Nilander claes@nilanders.se 0768151601 Jobbnummer
9698895