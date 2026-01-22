Trädgårdanläggare/Stensättare

Nilanders Mark & Maskin AB / Trädgårdsanläggarjobb / Karlskrona
2026-01-22


Nilanders Mark och Maskin AB söker nya medarbetare!
Vi arbetar med allt inom trädgårdsmiljö. Stensättningar, poolanläggningar, anläggning av grönytor, byggnation av altaner, grundläggning etcetera.
Vi söker dig som är driftig, skötsam och trivs med att arbeta utomhus.
Du kommer huvudsakligen jobba med Stensättning och anläggning både inom privat och offentlig miljö. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom trädgårdsanläggning/stensättning.
Meriterande:
Körkortsbehörighet C, CE, C1, BE
Maskinvana Hjullastare, grävare
Utbildning Arbete på väg
Kontakta oss gärna!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: claes@nilanders.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nilanders Mark & Maskin AB (org.nr 556268-7946)
Gullbernavägen 28 (visa karta)
371 47  KARLSKRONA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Gullbernavägen 28

Kontakt
Claes Nilander
claes@nilanders.se
0768151601

Jobbnummer
9698895

