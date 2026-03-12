Träarbetare Vimmerby

Eterni Sweden AB/Västervik / Snickarjobb / Vimmerby
2026-03-12


Eterni har kunder i och runt Vimmerby som behöver träarbetare under 2026. Vi ser fram emot att välkomna flera nya medarbetare för att möta de nya uppdragen på arbetsmarknaden.

I rollen som träarbetare arbetar du med tillverkning i fabriksmiljö, men du kommer vara behjälplig vid flera moment. Du får möjlighet att anta en spännande utmaning där det är betydelsefullt att du är ansvarstagande då du dels självständigt, dels i grupp säkerställer att produktionen flyter på effektivt och med god kvalitét.

Publiceringsdatum
2026-03-12

Dina arbetsuppgifter
Som träarbetare hos oss kommer du att arbeta med bland annat:

Nyproduktion av hus och mindre huslösningar

Montering av väggar, tak, fönster och dörrar

Ritningsläsning och planering av arbetet

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

Erfarenhet som träarbetare/snickare

God förståelse för ritningar och byggdokumentation

God svenska i tal och skrift

Dina personliga egenskaper
Du är självgående och tar ansvar

Du har ett öga för detaljer och kvalitet

Du är samarbetsvillig och serviceinriktad

OM TJÄNSTEN
Uppdraget är ett inhyrningsuppdrag där du blir anställd hos Eterni för att sedan arbeta ute hos vårt kundföretag. För rätt person finns möjlighet till anställning hos kund efter en tids inhyrning. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.

ÖVRIG INFORMATION
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henrik Nordström på henrik.nordstrom@eterni.se eller Linda Malmros på linda.malmros@eterni.se.
Plats: Vimmerbyområdet

Start: Enligt överenskommelse

Arbetstider: Dagtid

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
598 37  VIMMERBY

Arbetsplats
Eterni Sweden AB/Västervik

Kontakt
Henrik Nordström
henrik.nordstrom@eterni.se

Jobbnummer
9793598

