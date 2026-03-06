Träarbetare Vimmerby
2026-03-06
Eterni söker efter dig som har erfarenhet av truckkörning och är en pålitlig person för arbete inom industrin. Jobbet är beläget i Vimmerbyområdet. Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Hos Eterni erbjuder vi dig möjligheter till personlig utveckling genom varierade arbetsuppgifter och en trygg arbetsmiljö där du alltid kommer att ha stöd av oss.
Med våra starka relationer till kunderna strävar vi efter att ge dig den bästa arbetsupplevelsen med möjlighet till fast anställning. Arbetet kommer att innebära olika former av truckkörning som bestäms av kundens aktuella tjänst.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi letar efter dig som har intresse för industrin och finner glädje i att köra truck, med gedigen tidigare erfarenhet. Du är intresserad, plikttrogen och har förmåga att hålla deadlines.
Du har god erfarenhet av truckkörning och främst motviktstruck
Du ska inneha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Du ska ha truckkort (B1)
OM TJÄNSTEN
Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult i Vimmerby kommun. Efter 6 månader finns det möjligheter att få anställning direkt hos kund. Arbetet innebär skiftgång.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
vill gärna träffa alla som söker till Eterni och kommer ta kontakt med dig för en intervju personligen eller digitalt. Om du har viljan, intresset och engagemanget som kännetecknar en Eterni-anställd, så skicka in din ansökan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
598 37 VIMMERBY Arbetsplats
Eterni Sweden AB/Västervik Kontakt
Henrik Nordström henrik.nordstrom@eterni.se Jobbnummer
9782262