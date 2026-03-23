Träarbetare/ snickare
2026-03-23
Vi på Byggtjänst i Övik AB är en byggentreprenör som arbetar med ROT uppdrag, skadehantering och mindre entreprenader. Vi skapar kundvärde genom god kunskap och hög service. Sedan en tid tillbaka är vi dessutom en del av Circura, Sveriges ledande koncern inom renovering, ombyggnad, tillbyggnad samt service av fastigheter. Detta ger oss stora fördelar på marknaden och säkerställer gott samarbete med andra aktörer som också har lång erfarenhet av att vårda och förnya fastigheter.
Vi är ca 50 anställda varav 40 träarbetare och 3 betonghåltagare och nu söker vi fler medarbetare till vårt lokala team.
Läs mer om oss på vår hemsida www.byggtjanstovik.se
Vi söker dig som
Har erfarenhet som snickare
Behärskar svenska i tal och skrift
Är noggrann och gillar att jobba i team
Är lösningsorienterad
Vi erbjuder
Tillvidareanställning på heltid efter 6 månaders provanställning
Kollektivavtal
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Varierande projekt
Möjlighet till utveckling
För mer info kontakta vår vice VD Tim Jonsson, tim.jonsson@byggtjanstovik.se
, 0730-59 89 60
Skicka in din ansökan med CV och en kort beskrivning av dig själv till info@byggtjanstovik.se
Vi anställer löpande så skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@byggtjanstovik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byggtjänst i Ö-Vik AB
(org.nr 556625-9791)
Hörneborgsvägen 4 (visa karta
)
892 50 DOMSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9814108