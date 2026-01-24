Träarbetare/Snickare
Vi söker en erfaren och självgående snickare till vår verksamhet i Storuman/Västerbotten.
Arbetet omfattar allt från nyproduktion, ombyggnad/utbyggnad till Rot- jobb på äldre hus/fastigheter. I verksamheten utför vi även Isolerings uppdrag(Lösull).
Jobbet innebär att du skall kunna arbeta både självständigt där du kan ta ansvar och hålla hög kvalité på arbetet samt din arbetsplats. Men även kunna samarbeta med kollegor och andra entreprenörer på plats.
• Meriterande om du har jobbat med våtrum/badrum.
• Dokumenterad erfarenhet som snickare
• Självständig i arbetet
• Vana att arbeta i renoveringsprojekt.
• Svenska eller engelska på arbetsnivå
• B-körkort
Vad kan vi som företag erbjuda:
Bra lön för rätt kompetens.
Flexibelt varierande jobb med mycket frihet under ansvar, möjlighet att styra sitt arbete utifrån sin livssituation om rätt förutsättningar finns. Möjlighet att få jobba med mycket olika projekt som förhoppningsvis känns utvecklande och motiverande för att stanna på tjänsten under lång tid. Litet företag med familjär stämning där alla är viktiga och där alla får chansen att synas och utvecklas.
Tjänsten är tillsvidare.
Tjänsten är tillsvidare.

Provanställning tillämpas
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
