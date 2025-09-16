Träarbetare/Snickare
Premie Bygg i Mellansverige AB / Snickarjobb / Örebro Visa alla snickarjobb i Örebro
2025-09-16
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Premie Bygg i Mellansverige AB i Örebro
Hantverkare till Premie Bygg - Bygg framtiden tillsammans med oss!
Om Premie Bygg
Premie Bygg är ett dynamiskt byggbolag med stark lokal närvaro och fokus på kvalitet, innovation och hållbarhet. Vi bygger med omsorg - både för våra kunder, vår personal och vår omgivning. För att möta vår tillväxt söker vi nu fler drivna hantverkare till vårt team i Örebro.
Vi söker dig som är hantverkare - träarbete
Din roll hos oss
Som hantverkare hos Premie Bygg blir du en nyckelspelare i våra byggprojekt. Du arbetar både självständigt och i team, med stort ansvar för kvalitet, planering och slutresultat. Arbetsuppgifterna varierar beroende på projekt, vilket innebär att du får utvecklas och växa med rollen.
Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
Utföra träarbeten från grund till färdigt bygge
Samarbete med andra yrkesgrupper och projektledare
Delta i planering och följa upp arbetsmoment för att säkerställa effektivitet och kvalitet
Säkerställa att arbetsmiljö och krav på säkerhet följs noggrant
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har yrkesbevis som träarbetare
Har B-körkort
Är självgående, ansvarstagande och van att ta egna initiativ
Har ett öga för detaljer, kvalitet och ordning
Är lösningsorienterad och tycker om att samarbeta för ett gott resultat
Vad erbjuder vi dig
Hos Premie Bygg får du:
Möjligheten att arbeta i varierande projekt med utmanande uppdrag
En arbetsplats med stark gemenskap, tydliga värderingar och stolthet över det vi gör
Goda utvecklingsmöjligheter - både yrkesmässigt och personligt
Fokus på säkerhet, arbetsmiljö och hållbarhet - för vår personal och våra byggnader
Är du vår nästa stjärna?
Om du vill vara med och bygga framtiden tillsammans med ett företag som värdesätter skicklighet, trygghet och ett riktigt bra arbetsklimat - skicka din ansökan till oss!
Varmt välkommen in i teamet hos Premie Bygg - där vi bygger med stolthet!
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: johan@premiebygg.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559375-4749), http://www.premiebygg.se
Stångjärnsgatan 2 (visa karta
)
703 83 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9512423