Tolk tigrinja/tigrinska
2025-10-01
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Helsingborg
, Kristianstad
, Karlshamn
Talar du flytande tigrinja/tigrinska och svenska?
Vill du göra skillnad för andra? Då letar vi efter just dig!
Som tolk hjälper du människor att förstå varandra i viktiga och ofta känsliga situationer - allt från sjukhusbesök till utvecklingssamtal. Jobbet som tolk är både utmanande, meningsfullt och ger dig möjlighet att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Du har dessutom ett viktigt uppdrag som säkerställer både rätts- och patientsäkerheten. Du väljer själv dina uppdrag och kan arbeta flexibelt, ofta hemifrån.
Vi söker dig som:
• Behärskar svenska och tigrinja/tigrinska mycket bra.
• Är noggrann, lyhörd och intresserad av människor.
• Har mobiltelefon med bra uppkoppling och headset.
Utbildning, tidigare erfarenhet av tolkyrket eller eventuell auktorisation är meriterande, men inget krav. Vi erbjuder intern utbildning. Körkort är ett plus.
Språkservice Sverige AB är Sveriges största tolk- och översättningsbyrå med huvudkontor i Malmö. Vi förmedlar dagligen tusentals uppdrag åt både offentlig och privat sektor över hela landet, där våra 6 000 tolkar tillsammans behärskar mer än 200 olika språk och dialekter. Vi kan erbjuda dig spännande uppdrag i ett företag som är grundat av tolkar. Som tolk hos oss är du vår viktigaste resurs och vårt ansikte utåt.
Varför ska du välja Språkservice?
Vi är måna om ett gott samarbete mellan dig som tolk och oss som uppdragsgivare. Vi finns alltid tillgängliga för dig, dygnet runt, under årets alla dagar. Hos oss får du en introduktion till yrket och de olika områdena.
Vi har avtal med flertalet myndigheter runt om i Sverige och samarbetar med samtliga tolkföreningar och utbildningsanordnare.
Vårt eget utvecklingsteam förbättrar kontinuerligt vår tolkapp och våra processer för att göra ditt arbete enklare. Via appen eller webben kan du smidigt hålla koll på dina bokningar och sköta all administration kring både kommande och avslutade uppdrag.
Vi är stolta över att 95 % av våra tolkar rekommenderar oss som arbetsgivare i vår senaste undersökning.
Vad säger våra tolkar?
"Ni är bäst, med allt! Strukturerade. 1000 stjärnor till er!" - Lina
"Allt känns tydligt, professionellt och tryggt, och jag uppskattar den snabba återkopplingen!" - Utbildad tolk
Låter det bra?
Ansök redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig!
Språkservice är en av landets ledande förmedlingar av språktjänster och erbjuder tolk- och översättningstjänster. Vi täcker i princip alla språkbehov som svenska och utländska företag, myndigheter och organisationer kan tänkas ha.
Med ett brett nätverk av över 6000 aktiva tolkar och översättare i mer än 200 språk och dialekter står vi till våra kunders förfogande 24 timmar om dygnet året runt. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 2005, miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2017.
Grundades 1995 Ersättning
Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Språkservice Sverige AB
(org.nr 556629-1513), http://https://www.sprakservice.se/ Kontakt
Tolkkoordinator
Amy Ly tkkr@sprakservice.se 0736663620 Jobbnummer
9535744