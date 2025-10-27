Tjänst som kock (à la carte,)
2025-10-27
Vi på Ljusgården kitchen&cocktails söker nya kockar! Är du vår nästa stjärna i köket?
Älskar du matlagning, högt tempo och att skapa fantastiska smakupplevelser?
Vi på Ljusgården söker nu passionerade kockar som vill bli en del av vårt härliga team!
Om oss
Ljusgården är en varm och välkomnande restaurang där maten, råvarorna och gästerna står i centrum. Vi arbetar med säsongsbaserade ingredienser och lägger stor vikt vid kvalitet, kreativitet och hållbarhet. Hos oss får du chansen att utvecklas, bidra med dina idéer och vara en del av en positiv och inspirerande arbetsmiljö.
Dina arbetsuppgifter
Tillagning och uppläggning av rätter enligt meny
Bidra till att utveckla nya maträtter och menyer
Säkerställa hög kvalitet och god hygien i köket
Arbeta i team för att skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete som kock (eller relevant utbildning)
Är passionerad, noggrann och älskar att laga mat
Trivs i ett högt tempo och gillar att samarbeta
Har ett gott humör och bidrar till en positiv stämning i köket
Vi erbjuder
En kreativ och trivsam arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Trygg anställning med bra villkor
Ett fantastiskt gäng kollegor
Intresserad?
Skicka din ansökan och CV till [rojih@ljusgardenkc.se
] eller kom förbi oss på Ljusgården och presentera dig!
Tjänsterna tillsätts löpande, så vänta inte för länge - vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: rojih@ljusgardenkc.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GR grupp AB
(org.nr 559530-5342)
Köpmangatan 12 (visa karta
)
641 30 KATRINEHOLM Jobbnummer
9576590