Timvikarierande kock till Sollefteå sjukhus, Sollefteå
Region Västernorrland / Kockjobb / Sollefteå
2026-01-16
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Produktionsköket på Sollefteå Sjukhus ansvarar för måltider till patienter på Sollefteå sjukhus och några äldreboenden inom Sollefteå Kommun. Vi söker nu timvikarierande kock för att stärka vårt team! Vi erbjuder dig ett mycket stimulerande och utvecklande arbete i ett härligt arbetslag. Tjänsten avser en timanställning efter behov med tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
Tillagning av patientmåltider
Salladsberedning
Diskning
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har gymnasieutbildning - storköks - eller kockutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig
Har några års erfarenhet av arbete som kock
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper:
Flexibel
Samarbetsförmåga
Serviceinriktad
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:005". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Roger Höglund +4662019502 Jobbnummer
9688924