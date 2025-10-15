Timvikarier till personlig assistans
2025-10-15
Timvikarier till Personlig Assistans
Vill du arbeta med människor? Tycker du om att hjälpa till, skapa trygghet och göra vardagen bättre för andra? Då är du varmt välkommen att skicka in din intresseansökan som timvikarie till personlig assistans.
Arbetsplats utgår från Vänersborg eller Vargön. Du behöver inte skriva något personligt brev. Svara bara på frågorna i formuläret och bifoga ditt CV.
Tips: Är du även intresserad av att arbeta inom äldreomsorgen? Kika på våra andra annonser bland https://jobb.vanersborg.se/job-vacancies.
Arbetet som timvikarie innebär att du arbetar extra vid behov, exempelvis när någon blir sjuk i en verksamhet. Som timvikarie lägger du dig tillgänglig via vårt vikariehanteringssystem där du sedan blir bokad på arbetspass. Bokning kan ske med kort varsel och med några dagars framförhållning.
Rekrytering sker löpande under hela ansökningsperioden där inkomna intresseansökningar stäms av mot anställningens grundkrav och med verksamheternas behov. Nuvarande behov gäller timvikarier som kan arbeta flera arbetspass per månad och har möjlighet att arbeta alla tider på dygnet, inklusive jourpass (ett arbetspass följt av jour under natten och därefter ytterligare ett arbetspass).
Vad krävs för att arbeta som timvikarie inom personlig assistans?
Arbetet inom personlig assistans innebär att ge individuellt anpassat stöd till personer med funktionsnedsättning i deras vardag. För att trivas i rollen behöver du vara trygg, ansvarsfull och ha ett respektfullt och omtänksamt förhållningssätt. Eftersom stödet ges direkt till en enskild person är det viktigt att det finns en personlig match mellan assistent och brukare.
Arbetet sker nära den enskilde, ofta i personens eget hem, och kräver att du kan arbeta självständigt, ta ansvar och anpassa dig efter olika behov, situationer och miljöer. Det är en fördel om du är trygg i att arbeta ensam och har erfarenhet av att möta både brukare och anhöriga i deras vardag.
Kunskap om lågaffektivt bemötande är värdefullt för att skapa trygghet och lugn i olika situationer. I vissa ärenden är det även en fördel med erfarenhet eller kunskap om insulinhantering, autism och AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).
Grundkrav:
- Du har fyllt 18 år.
- Du har godkänt betyg i svenska (motsvarande årskurs 9 i grundskolan eller svenska delkurs D på grundläggande nivå).
- Du har godkänt betyg i matematik (motsvarande mellanstadienivå, eller delkurs 2 på grundläggande nivå).
- Du kan använda mobil och appar för planering och dokumentation.
- Du kan arbeta vid flera tillfällen varje månad och flera tider på dygnet.
- Vissa verksamheter kräver att du har B-körkort.
- Du har kunskap om lågaffektivt bemötande.
Innan anställning behöver du visa utdrag ur Polisens Belastningsregister.
För fortsatt anställning krävs godkänt resultat på utbildningen i läkemedelshantering samt beviljad läkemedelsdelegering på minst en enhet.
Om personlig assistans
Inom personlig assistans ges individuellt anpassat stöd till personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Arbetet handlar om att hjälpa till med grundläggande behov, såsom personlig hygien, måltider, på- och avklädning samt kommunikation. Stödet ges av en eller fler assistenter som har god kännedom om personens behov och vardag, för att skapa trygghet, kontinuitet och delaktighet.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning.
