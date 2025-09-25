Timvikarier till personlig assistans
2025-09-25
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Vi söker nu timvikarier som vill bli en del av våra drivna och engagerade team inom personlig assistans. I Tomelilla kommun har vi för tillfället tre olika assistansärenden varav två utav uppdragen är belägna utanför Tomelilla tätort. Som personlig assistent kommer du tillsammans med dina kollegor att ha en viktig roll i att skapa en fungerande vardag för vår kund. Om du har ett stort engagemang och en vilja att göra skillnad, kan detta vara en perfekt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som timvikarie hos oss kan du, med kort varsel, behöva hoppa in och vikariera inom personlig assistans. Vi erbjuder dig en hög flexibilitet som möjliggör kombinationen mellan arbete och studier (eller annan sysselsättning). Detta genom att du själv lägger dig tillgänglig i vårt bemanningssystem när du vill och kan jobba, förutsatt att det överensstämmer med det behov som verksamheterna har av vikarier.
I rollen som timvikarie består arbetsuppgifterna i huvudsak av att stödja kunderna med sedvanliga assistentuppgifter. Detta inkluderar hjälp vid personlig omvårdnad, men även att vara behjälplig med hushållsarbete som exempelvis städning, tvätt och matlagning för att skapa en trygg och trivsam miljö i hemmet. Det kan även förekomma andra uppgifter beroende på dagens behov och planerade aktiviteter. Ensamarbete förekommer till stor del i arbetet som personlig assistent.Kvalifikationer
Våra kunder söker dig som är engagerad, lyhörd och bemöter andra med respekt. Du har ett gott tålamod och kan balansera det personliga med det professionella i kontakten med våra kunder. Ett genuint intresse för att hjälpa andra är mycket värdefullt, liksom din förmåga att anpassa dig efter individuella behov och bidra till en trygg, stödjande och tillitsfull relation.
För att bli aktuell för tjänsten ser kunderna gärna att du:
* har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
* kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
* kan arbeta flexibla arbetstider då arbetet är förlagt till både dag, kväll, journatt, helg samt delade turer.
* gillar promenader och utomhusvistelse.
* tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent, alternativt erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg, är meriterande men inget krav.
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280143". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
(org.nr 212000-0886) Kontakt
Bemanningskoordinator
Casandra Quist 0709958173 Jobbnummer
9526817