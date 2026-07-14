Timvikarier till NYtida KBT center
Nytida AB / Behandlingsassistentjobb / Norrköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Norrköping
2026-07-14
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Hej,
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Här kan du anmäla ditt intresse för att jobba på vår verksamhet Nytida KBT Center. Här jobbar vi med målgruppen vuxna 21-45 år med samsjuklighet.
Nytida KBT Center erbjuder stöd och behandling för personer med Nytida KBT Center erbjuder stöd och behandling för personer med substansberoende psykisk ohälsa, psykiatriska diagnoser, och samsjuklighet. Vårt uppdrag är att möta, stödja och motivera individer i vardagen för att skapa förutsättningar för ett mer stabilt och självständigt liv. Genom ett personcentrerat förhållningssätt, KBT-baserade metoder och ett professionellt bemötande arbetar vi tillsammans med klienten utifrån individuella mål, behov och förutsättningar
Som timvikarie på Nytida KBT Center har du en varierande och meningsfull roll där ingen dag är den andra lik. Du arbetar nära klienterna och erbjuder både praktiskt, socialt och motiverande stöd utifrån individuella behov. Arbetsuppgifterna kan omfatta allt från att stödja i vardagliga sysslor, aktiviteter och myndighetskontakter till att följa med på ärenden eller vårdbesök. Rollen innebär också att vara ett stöd i samtal kring livssituation, återhämtning och framtida mål. Du bidrar till att skapa struktur, trygghet och förutsättningar för att klienterna ska kunna utvecklas mot ett mer stabilt och självständigt liv.
Vi ser gärna att du har utbildning som till exempel behandlingspedagog eller annat inom samma område. Det är meriterande om du har erfarenhet av behandlingsarbete samt körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Eftersom arbetet bedrivs i nära samarbete med kollegor är det viktigt att du är prestigelös, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team.
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Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8065785-2100498". Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Norra Promenaden 102 (visa karta
)
602 18 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nytida Jobbnummer
10002793