Timvikarier till Nattpatrullen Hemtjänsten
Bollnäs Kommun / Undersköterskejobb / Bollnäs Visa alla undersköterskejobb i Bollnäs
2025-12-17
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bollnäs Kommun i Bollnäs
, Söderhamn
, Ljusdal
, Hudiksvall
, Gävle
eller i hela Sverige
Socialförvaltningens uppdrag är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamheten omfattar äldreomsorg, hälso- och sjukvård, anhörigstöd, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg.
Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande över sitt eget liv.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa i ett arbete där du gör skillnad för andra. Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-17Beskrivning
Bollnäs hemtjänst, Nattpatrull söker timvikarier, där timanställningen kan leda vidare vikariatDina arbetsuppgifter
Arbetet inom hemtjänsten är varierande och bjuder på många spännande möten med människor med olika behov.
Som undersköterska arbetar du med att ge omsorg och omvårdnad utifrån brukarens individuella behov. Vi värnar om att brukaren ska bibehålla sitt självbestämmande, sitt inflytande och sin värdighet. Genomförandeplanen, som tas fram tillsammans med brukaren, är ett centralt verktyg i arbetet.
Medicinska insatser utförs efter delegation av legitimerad personal. Med ett professionellt och lyhört bemötande bidrar du till trygghet för brukaren.
Beroende på brukarens behov arbetar du ibland självständigt och ibland tillsammans med kollegor. Uppdraget inom nattpatrullen i Bollnäs Kommun arbetar du i hela kommunen med fokus på trygghetsskapande insatser, utifrån planerade besök. Det är en viktig och självständig roll där insatserna styrs av verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska och har erfarenhet från området. Körkort är ett krav. Då dokumentation är en viktig del av arbetet behöver du behärska svenska språket väl i både tal och skrift.
Arbetet är varierande och kräver flexibilitet, god förmåga att anpassa sig till ändrade förutsättningar och ett lugn i pressade situationer. Du trivs i ett arbete med många möten, har lätt för att samarbeta och har en genuin vilja att hjälpa andra.
Vi söker dig som har ett engagemang för målgruppen, bidrar till ett positivt arbetsklimat och har förmåga att organisera och prioritera dina arbetsuppgifter.
I din ansökan bifogar du CV och personligt brev. Du får gärna även bifoga relevanta betyg eller diplom. Anställningsvillkor
- Arbetstid natt 21:00 - 07:10
- Freja eID används i vissa arbetsmoment
- Belastningsregister kommer att begäras
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
Avtalsenlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/281". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs kommun
(org.nr 212000-2361) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Äldreomsorgen, Hemtjänsten (Htj), Bollnäs hemtjänst Kontakt
Elin Larsson 0278-25000 Jobbnummer
9650952