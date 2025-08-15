Timvikarier till måltidsenheten
2025-08-15
Publiceringsdatum2025-08-15
Har du ett stort intresse för service och mat? Gillar du omväxling och varierande arbetsuppgifter? Nu söker vi på måltidsenheten timvikarier!
På måltidsenheten i Sotenäs kommun arbetar ca 30 medarbetare i sju tillagningskök och ett mottagningskök.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta i storkök med kökets alla förekommande arbetsuppgifter såsom matlagning, grönsaksberedning, servering, mottagning av varor, diskning och städning. Vi lagar både frukost, lunch och middag.
Din roll innebär att med kort varsel hoppa in och täcka upp vid ordinarie personals frånvaro. Som vikarie vet du inte vilket kök du kommer att placeras, det ställer därför krav på dig att kunna vara öppen för nya utmaningar varje dag. Detta kan innebära att du ena dagen självständigt tar hand om ett kök och andra dagen är en del av ett köksteam i ett större kök. Du får god introduktion i våra kök så att du ska känna dig trygg i arbetsuppgifterna..
Hos oss arbetar du dagtid måndag - fredag men viss helgtjänst kan komma att förekomma. Kvalifikationer
Vi söker dig som är en flexibel, uppmärksam och lättlärd person. Du har en positiv inställning till arbetet men även i mötet med kollegor, gäster och kunder. Vi ser det som självklart att du har en hög serviceförmåga och vill göra det bästa för våra gäster varje dag. Då du även kommer att ingå i större arbetsgrupper krävs god samarbetsförmåga. Du ska kunna läsa och följa instruktioner samt jobba strukturerat.
Du är bra på att kommunicera och samverka, då vi ser personalens delaktighet som en viktig del av arbetet. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter ledorden: öppenhet, delaktighet och helhetssyn.
Goda hygienkunskaper är en förutsättning för arbetet och utbildning inom restaurang och storhushåll eller motsvarande är meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete.
Eftersom kommunikation är en stor del av uppdraget är det nödvändigt att vara obehindrad i svenska språket i både tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Villkor
Timanställning vid behov, helgarbete förekommer.
Enligt skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Säkerhetsprövning
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Krigsplacering
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du få information om i de fall det blir aktuellt.
Sotenäs - havets kommun
Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön.
Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.
