Timvikarier till LSS, Gruppbostäder
2025-09-23
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Nu söker vi timvikarier till våra gruppboenden enligt LSS i Hallsbergs kommun. Boendena är belägna i Östansjö och Hallsberg centralort!Publiceringsdatum2025-09-23Kvalifikationer
För att jobba hos oss behöver du vara en nyfiken, öppen och lyhörd person som verkligen gillar att jobba med människor. Du behöver ha en positiv inställning och gilla utmaningar. Som vikarie är det viktig att du är ödmjuk och flexibel samt tillgänglig för att arbeta när helst verksamheten har behov.
Brukarna på våra boenden har olika typer av funktionsnedsättningar och har alla olika behov. Du bör därför vara en god människokännare som har förmågan att kunna sätta dig in i en annan människas situation och anpassa dig efter vilket behov just den människan har. Alla är unika individer och ska bemötas utifrån just detta. Du bör vara en ödmjuk person med ett lugnt och inlyssnande förhållningssätt. Lugn och tydlighet är viktiga egenskaper för att bemöta människor med funktionsnedsättning.
Flera av brukarna använder sig av tydliggörande pedagogik och kommunikationshjälpmedel.
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Vad gäller arbetstider bör du kunna vara flexibel då arbetet sker både dag, kväll och helg i vissa fall även natt (Jour och vaken). Stor fördel om du har körkort då det ibland sker aktiviteter då vi använder oss av bil eller minibuss. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Sista ansökningsdag är 2025-10-07.
Vill du jobba med något riktigt roligt, inspirerande och lärorikt? Välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Varmt välkommen med din ansökan!
Innan erbjudande om anställning inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer själv ett utdrag från polisens hemsida, "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000 Ersättning
