Timvikarier till Kulturskolan
Gävle kommun, Bemanning- och rekryteringsenheten / Pedagogjobb / Gävle Visa alla pedagogjobb i Gävle
2026-03-05
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Bemanning- och rekryteringsenheten i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Som timanställd hos oss hoppar du in när det behövs vid frånvaro eller när verksamheten behöver extra stöd. Du får en varierad arbetsvardag där du arbetar med barn och ungdomar och bidrar till att skapa en trygg och kvalitativ pedagogisk miljö.
Arbetstiderna kan variera från vecka till vecka, beroende på verksamhetens behov. Vissa perioder kan du arbeta mycket, andra något mindre. Vi ser gärna att du kan vara tillgänglig för att arbeta minst 50% av heltid ju mer du kan jobba, desto bättre.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Leda undervisning inom ditt ämnesområde - Bild, gitarr, piano, stråk, blås, sång, dans, cirkus eller film.
* Planera och genomföra lektioner, övningar och kreativa aktiviteter.
* Stötta elever individuellt och i grupp utifrån deras nivå och utvecklingsbehov.
* Samarbeta med kollegor för att skapa en trygg, inspirerande och inkluderande lärmiljö.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha:
* Bred ämneskompetens inom ditt specialområde.
* Avslutad och godkänd gymnasieutbildning.
* Hantverksskicklighet av hög kvalitet.
* Mycket god förmåga i svenska.
* Meriterande är om du har en examen från en konstnärlig eller pedagogisk utbildning, eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig.
För att lyckas i rollen är du:
* Skapar en trygg, trivsam och utvecklande lärmiljö.
* Är engagerad, ansvarstagande och professionell i mötet med elever och kollegor.
* Leder, motiverar och inspirerar elever på ett tydligt och positivt sätt.
* Förklarar, guidar och anpassar undervisningen pedagogiskt och tydligt.
Som slutkandidat är det ett krav att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola. Detta utdrag beställer du på polisens hemsida, polisen.se.
ÖVRIGT
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305637". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Bemanning- och rekryteringsenheten Kontakt
Bemanning- och rekryteringsenheten rekrytering@gavle.se Jobbnummer
9778184