Timvikarier till hemtjänsten
2026-06-01
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
50 plats(er).
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får hjälpa människor i deras vardag? Då kan det vara dig vi söker!
Hemtjänsten ger service och vård till äldre och personer med funktionsnedsättning som bor kvar i det egna hemmet. Här blir du uppskattad för din vilja att ta dig an och lära dig nya arbetsuppgifter och för ditt fina sätt att bemöta människor.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I ditt uppdrag ger du service, vård och omsorg till personer som har hemtjänst. Det innebär att ge stöd i personlig omvårdnad såsom hjälp vid hygien, dusch, toalettbesök, på- och avklädning samt munvård, alltid med respekt för brukarens integritet och individuella behov. Arbetsuppgifterna kan också innebära delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel att du ger medicin eller sköter om sår med stöd av sjuksköterska.
Du arbetar självständigt men ingår i ett team med andra undersköterskor och vårdbiträden i ditt område. Du har även stöd av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och planerare.
Vi har fjorton hemtjänstkontor runt om i centrala Uppsala och på landsbygden. Ett blir basen som du utgår från i ditt arbete. I din ansökan kan du välja vilket/vilka områden du önskar helst att jobba i. Du tar dig mellan hemmen med hjälp av cykel, elcykel eller bil, beroende på område. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällar och helger. Publiceringsdatum2026-06-01Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
gymnasieutbildning eller studerar på gymnasiet.
erfarenhet av arbete inom serviceyrke, exempelvis inom restaurang, butik, kundtjänst eller hotell.
god cykelvana och vara bekväm med att cykla i alla väder eller B-körkort.
goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Du får gärna ha:
utbildning inom vård- och omsorgsutbildning och/eller yrkesbevis undersköterska.
erfarenhet av arbete inom vård och omsorg och av dokumentation inom omsorg.
Som person är du serviceinriktad, lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du är empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst är du en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Anna Brink Lilja, rekryterare på 018-726 22 98.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Du som har undersköterskeutbildning men saknar bevis eller intyg kan under en övergångsperiod få titeln omvårdnadsassistent.
Här kan du läsa mer om - undersköterska blir skyddad yrkestitel
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2026-00376".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd hemtjänst
Rekryterare
Anna Brink Lilja anna.brink-lilja@uppsala.se 018-7262298
